BMW: Mehr als jeder fünfte MINI bereits vollelektrisch

BMW hat angekündigt, dass die Konzerntochter MINI ihr Angebot bis Anfang 2030 komplett auf Elektroautos umstellt. Aktuell hat die britische Marke einen Voll- und einen Teilzeit-Stromer im Angebot. Beide sind laut einer aktuellen Meldung sehr gefragt.

„Im Jahr 2021 haben wir 10.140 MINI Electric (MINI Cooper SE) an unsere Kundinnen und Kunden ausgeliefert, damit sind bereits fast 15.000 vollelektrische MINI Modelle auf Deutschlands Straßen unterwegs“, erklärte die Leiterin der Marke MINI in Deutschland Ulrike von Mirbach. Der 10.000ste Jubiläums-MINI sei am 30.12.2021 in der BMW Welt an seinen Besitzer übergeben worden.

Deutschland ist der weltweit größte Markt für das vollelektrische MINI-Modell. Mehr als jeder fünfte MINI (23,6 %) ist laut BMW bereits vollelektrisch. Der MINI Electric sei das volumenstärkste Derivat der MINI-Familie und mit einem Zuwachs von plus 132 Prozent der Pulsgeber für die Marke im Jahr 2021 gewesen. Zusammen mit dem Plug-in-Hybrid-Modell MINI Cooper SE Countryman ALL4 sei der Absatz aller elektrifizierten Modelle im Vergleich zum Vorjahr um über 70 Prozent gesteigert worden. Fast jeder dritte MINI (31 %) sei damit elektrifiziert.

Der MINI Cooper SE wird im Werk Oxford gebaut. 2023 läuft in Leipzig die nächste Generation des MINI Countryman auch als reines E-Modell vom Band. Im selben Jahr soll in China die Produktion von vollelektrischen MINI-Modellen anlaufen, die auf einer neuen Elektrofahrzeug-Architektur basieren. „Wie der erste Mini vor gut 60 Jahren eine neue Dimension in die damalige Mobilität brachte, gehen wir noch einen weiterreichenden Schritt und werden Anfang der 2030er Jahre ausschließlich vollelektrisch sein“, bekräftigte Von Mirbach.

Firmenchef Bernd Körber schätzt, dass in etwa fünf Jahren jeder zweite MINI ein Elektroauto sein wird. Bis dahin soll auch die sportliche Submarke John Cooper Works elektrifiziert werden. Die bisher in seinen E-Autos eingesetzten kleineren Batterien mit vergleichsweise geringen Reichweiten will MINI künftig durch größere Akkupakete ersetzen.

Das zukünftige Kern-Portfolio der vollelektrischen Fahrzeuge soll den MINI 3-Türer sowie jeweils ein Crossover-Modell im Kleinwagen- und im Premium-Kompaktsegment umfassen. Konkretes zu den geplanten neuen Elektroautos hat MINI noch nicht verraten. Im Jahr 2025 soll das letzte neue Modell mit reinem Verbrennungsmotor-Antrieb auf den Markt kommen.