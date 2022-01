VDIK warnt vor zu starkem Abschmelzen der Elektroauto-Kaufprämie

Laut dem Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) wird 2022 ein entscheidendes Jahr für alternative Antriebe. Zu Beginn des neuen Jahres stünden zahlreiche politische Entscheidungen an, die für den weiteren Erfolg in Deutschland von entscheidender Bedeutung seien.

„Nachdem Elektroautos den Marktdurchbruch geschafft haben, kommt es nun darauf an, dass sie auch für die Mehrheit der Autokäufer attraktiv werden“, sagte VDIK-Präsident Reinhard Zirpel. „Dazu muss die neue Ampel-Regierung in der ersten Jahreshälfte wichtige Weichen stellen. Die Elektro-Kaufförderung und der Ausbau der Ladeinfrastruktur sind die wichtigsten Hebel.“

Nachdem der neue Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Kaufprämie für Elektroautos bis Ende 2022 verlängert hat, steht ab 2023 eine Neuregelung des „Umweltbonus“ an. Der von Bund und Industrie gemeinsam finanzierte Zuschuss von aktuell bis zu 9000 Euro soll degressiv weiterentwickelt werden. „Wir warnen ausdrücklich vor einem zu starken Abschmelzen des Umweltbonus in den kommenden Jahren“, so Zirpel. Die Bundesregierung sollte stattdessen eine Verlängerung des Umweltbonus auch über 2025 hinaus in Erwägung ziehen. Schließlich habe sich die Ampel-Regierung mit 15 Millionen Elektroautos bis 2030 ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt. Um es zu erreichen, müsse die Förderung passen.

Bei der Reform der Elektroauto-Kaufförderung solle der Bürokratieabbau im Vordergrund stehen, sagte Zirpel. Je nach Kaufpreis, Antriebsart und Leasinglaufzeit gebe es beim Umweltbonus derzeit 16 verschiedene Fördersätze. Für Plug-in-Hybride plant die Regierung weitere Verschärfungen, nämlich den Nachweis des elektrischen Fahranteils. Zirpel: „Wenn die Förderung immer komplizierter wird und viele Autokäufer sie nicht mehr verstehen, dann kommen weniger Elektroautos auf die Straßen. Das wäre schlecht fürs Klima. Keep it simple, so muss die Devise für die Reform lauten.“

Der Aufbau der Lade- und Tankinfrastruktur für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben ist laut dem VDIK die nächste Baustelle für 2022. In Deutschland sei hier schon vieles in Gang gebracht worden. Auch der Koalitionsvertrag der Ampel weise in die richtige Richtung. Zirpel betonte jedoch: „Verzögerungen und Reibungsverluste kann sich Deutschland beim Aufbau der Ladeinfrastruktur nicht mehr leisten. Über 90 Prozent der bis 2030 benötigten Ladeinfrastruktur muss erst noch aufgebaut werden. Die Herausforderung ist jedoch, dass sich Ladesäulen oftmals noch nicht wirtschaftlich betreiben lassen. Wir sehen daher in den kommenden Jahren einen Förderbedarf von mehreren Milliarden Euro jährlich in der Spitze.“

Für das Automobiljahr 2022 rechnet der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller mit einem Neuzulassungsvolumen von rund drei Millionen Pkw – das wäre ein Plus von 15 Prozent. 2021 war der Pkw-Markt infolge der Coronavirus-Pandemie weiter eingebrochen, auf nur noch 2,6 Millionen Neuwagen – rund eine Million weniger als im Vorkrisenjahr 2019. Bei Elektrofahrzeugen erwartet der VDIK 2022 in Deutschland rund 850.000 Neuzulassungen. Der Bestand von Elektroautos könnte bis Ende des Jahres auf rund zwei Millionen anwachsen.