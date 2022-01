EnBW beginnt 2022 mit Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Bayern und Hessen

Die EnBW startet mit dem Bau von zwei weiteren „Schnellladeparks“ in das neue Jahr. Die Standorte sollen innerhalb der nächsten sechs Monate eröffnet werden. Im bayerischen Bad Kissingen-Oerlenbach beginnen im Januar an der A 71, Ausfahrt 28, die Bauarbeiten. Gleiches geschieht im hessischen Herleshausen, wo die EnBW an der Ausfahrt 38 der A4 einen Ladepark errichtet.

Wie bei der EnBW üblich, werden Elektroauto-Fahrer an beiden Standorten an sogenannten HPC-Ladepunkten (High-Power-Charging) schnellladen können. Je nach Fabrikat lässt sich in 20 Minuten Ladezeit Energie für die nächsten 400 Kilometer in die Akku pressen.

Die neuen Standorte werden zunächst über jeweils acht Schnellladepunkte verfügen. Steigt der Bedarf mit dem Hochlauf der Elektromobilität weiter, könne man die Ladeparks ausbauen, erklärt die EnBW. Dafür seien diese modular aufgebaut: Der Standort in Bad Kissingen-Oerlenbach könne auf zwölf Ladepunkte erweitert werden, in Herleshausen sei eine Kapazität von bis zu 16 Ladepunkten möglich. Eine großflächige Überdachung beider Parks schütze Ladende vor Witterung und produziere durch Solarpanels auf dem Dach Ökostrom mit einer Leistung von zunächst je 18,5 Kilowatt.

„Die Schnellladeparks in Bad Kissingen und Herleshausen sind für E-Autofahrer*innen auf der Fernstrecke in Bayern und Hessen optimal gelegen, etwa für eine Fahrt in die nahe gelegene Rhön. Gleichzeitig wächst unser bundesweites Schnellladenetz um zwei Schnellladeparks“, sagt Timo Sillober, der bei der EnBW den Bereich Elektromobilität verantwortet.

2021 hatte die EnBW ihr deutschlandweites Schnellladenetz auf über 650 Standorte ausgebaut. „Dass es 2022 in diesem Tempo weitergeht, zeigen wir bereits jetzt mit den Baustarts in Bad Kissingen-Oerlenbach und Herleshausen. Damit bauen wir auch in diesem Jahr die Ladeinfrastruktur in Deutschland weiter aus“, betont Sillober. Bis 2025 wolle die EnBW 2500 Schnellladestandorte in Deutschland betreiben – das entspreche der Anzahl an Tankstellen, die die großen Mineralölfirmen in Deutschland in ihrem Netz haben. Für dieses Ziel investiere das Unternehmen jährlich 100 Millionen Euro.