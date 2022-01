Standort für VWs Elektroauto-Vorzeigefabrik soll möglichst bis Ende 2022 feststehen

Volkswagen-Chef Herbert Diess sieht US-Elektroautobauer Tesla als neuen Maßstab für die effiziente und schnelle Produktion von Pkw. Der deutsche Konzern will im Rahmen des Stromer-Projekts „Trinity“ mit einer neuen Fabrik in Wolfsburg und Innovationen aufschließen. Die Standortentscheidung rückt laut Berichten näher.

Wo die Fabrik für VWs Vorzeige-Elektroauto Trinity entstehen wird, solle möglichst bis zum Jahresende entschieden werden, berichtet unter anderem die Automobilwoche. „Gegenwärtig werden verschiedene Standorte in Niedersachsen geprüft“, heiße es aus dem Unternehmen. Konkret beschlossen sei zwar noch nichts. Solle die Trinity-Fertigung wie vorgesehen 2026 starten, müsse aber ein Baubeginn spätestens ab dem Frühjahr 2023 angepeilt werden.

Nach bisherigen Planungen dürfte die Fabrik in der Nähe des VW-Stammwerks in Wolfsburg errichtet werden, möglicherweise auf einer größeren Fläche direkt an dieses angegliedert. Nach Informationen der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung könnte sich ein Zuschlag für den Stadtteil Warmenau abzeichnen, der nördlich des Areals der Konzernzentrale liegt. Unter anderem hatte auch der Landkreis Gifhorn Interesse angemeldet. Es sind aber noch viele bau- und umweltrechtliche Fragen zu klären, bevor es losgehen kann.

Als Vorbild für die Trinity-Fabrik gelten die „Gigafactories“ von Tesla, eine davon soll bald in Brandenburg nahe Berlin den Betrieb aufnehmen. Konzernchef Diess wolle die Zeit, in der ein Auto gefertigt wird, von 19 Stunden auf der Elektro-Linie am Standort Emden auf 10 reduzieren, so das Manager Magazin. Dieses Tempo ist auch das Ziel von Tesla in Brandenburg. Die geplanten neuen Elektroauto- und Fertigungstechnologien sollen VW agiler und neue Strom-Modelle zu den besten am Markt machen. Für die Aktionäre sollen mit der optimierten Produktion die Renditen gesteigert werden.

VWs Hauptwerk Wolfsburg wird im Rahmen der Transformation des Konzerns zum Elektroauto-Anbieter zunächst für mögliche weitere E- und Verbrenner-Autos neben dem Golf oder Tiguan geöffnet und später grundlegend umgerüstet. Andere Werke wie das in Zwickau werden bereits vorher zu reinen E-Auto-Standorten umfunktioniert. Bis 2030 sollen mindestens 70 Prozent des Volkswagen-Absatzes in Europa Elektroautos sein, also deutlich über eine Million Fahrzeuge.