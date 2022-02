EU will laut Bericht CO2-Ausstoß von Plug-in-Hybriden genauer messen

Autos mit Plug-in-Hybridantrieb sind umstritten. Laut ihren Kritikern werden sie von den meisten kaum extern geladen und fahren daher vor allem mithilfe des Verbrennungsmotors statt mit Strom aus dem Netz lokal emissionsfrei. Dennoch werden sie von der Bundesregierung mit hohen Summen gefördert. Die Europäische Union will die Klimaverträglichkeit der Teilzeit-Stromer nun unter die Lupe nehmen.

Die EU arbeitet Insidern zufolge an einer genaueren Messung der CO2-Emissionen von Neuwagen mit Plug-in-Hybridsystem. In die für 2025 geplante Methode sollen real gemessene Daten zum Kraftstoffverbrauch einfließen, sagten zwei mit den Plänen Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters. Ein EU-Vertreter habe bestätigt, dass entsprechende Regeln des Messverfahrens WLTP in der Euro-6-Verordnung angepasst werden sollen. Details zu der Novellierung gibt es noch nicht. Petr Dolejsi vom europäischen Autoverband ACEA erklärte Reuters, dass sich der Schätzwert zur elektrisch gefahrenen Strecke ändern könnte.

Vor allem deutsche Autohersteller haben in den letzten Jahren viele Plug-in-Hybride auf den Markt gebracht, um die immer strengeren EU-Grenzwerte für CO2-Emissionen einzuhalten. Sie bewerben diese Modelle häufig als das Beste aus zwei Welten, da die Kombination aus Verbrenner und E-Technik effizienter als konventionelle Antriebe sei und mehr Flexibilität als reine Stromer biete. Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte lassen sich allerdings nur erreichen, wenn die Nutzer die Fahrzeuge konsequent via Steckdose aufladen. Ansonsten wird hauptsächlich fossiler Kraftstoff für den Vortrieb und das Laden der Fahrbatterie verwendet.

„Plug-in-Hybride stoßen, wenn sie nicht aufgeladen werden, tatsächlich mehr CO2 aus als Fahrzeuge mit fossilen Verbrennungsmotoren“, bemängelte etwa die Umweltorganisation Transport & Environment. Eine Studie des International Council for Clean Transportation (ICCT) auf Basis von über 100.000 Fahrzeugdaten kam zu dem Ergebnis, dass der Verbrennungsmotor doppelt so viel läuft wie im WLTP-Test erfasst. Hybride seien „trügerisch“ und ein großes Problem, so ICCT-Europachef Peter Mock.

Die realen Daten des Betriebs von plug-in-hybriden Autos werden bereits über die Programme zur Erfassung des Sprit- und Stromverbrauchs gesammelt, die seit dem vergangenen Jahr in Neuwagen in der EU eingebaut sein müssen. Diese OBFMC-Einrichtung (On-Board Fuel Consumption Monitoring) soll die Lücke zwischen Prüfstandsmessungen und tatsächlichen Emissionen reduzieren. In Zukunft sollen die Autobauer die Daten laut dem ADAC jährlich an die EU-Kommission melden. Die Ergebnisse sollen von Genehmigungsbehörden wie dem hiesigen Kraftfahrt-Bundesamt zur Überprüfung der Einhaltung der CO2-Grenzwerte genutzt werden. Eine Entscheidung dazu wird in diesem Jahr erwartet.

Auch die neue Bundesregierung will auf die umstrittene Klimabilanz von Plug-in-Hybriden reagieren. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat die Kaufprämie für E-Autos und Plug-in-Hybride „Umweltbonus“ nur noch für dieses Jahr statt bis Ende 2025 verlängert. Ab 2023 soll der Zuschuss degressiv sowie stärker am tatsächlichen Klimaschutzeffekt ausgerichtet werden. Schon ab diesem Jahr gilt eine Regelung der alten Regierung, nach der Plug-in-Hybride eine elektrische Mindestreichweite von 60 Kilometern aufweisen müssen – 2021 waren es nur 40 Kilometer.