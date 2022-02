Volkswagen-Chef Diess äußert sich auf „Reddit“ zu möglichen Elektroautos

Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess hat auf der Social-Media-Plattform Reddit Fragen der Nutzer beantwortet. Dabei äußerte er sich auch zu geplanten Verbesserungen für bereits erhältliche Stromer des Konzerns und möglichen neuen Elektroautos.

Diess erklärte, dass das Elektro-SUV ID.4 der Kernmarke VW diesen Sommer auch in den USA ein umfangreiches Software-Update „over the air“, also via Internetverbindung, erhalten werde. Konkret bringe das Unterstützung von Plug&Charge für neuere Modelle, die Funktion „AutoHold“ sowie eine höhere maximale Ladeleistung für das Stromzapfen mit dem Bordladegerät. Auch andere Elektroautos des Konzerns würden verbessert, so sollen etwa die meisten Modelle auf dem E-Auto-Baukasten MEB „Schwarmdaten“ bekommen. Eine weitere neue Funktion sei in diesem Jahr bidirektionales Laden für alle ID.-Modelle mit 77-kWh-Batterie. Zunächst werde freigeschaltet, dass die Fahrbatterie bei Bedarf Strom an das Netz eines Gebäudes abgeben kann.

Auf die Aufforderung, den Käfer als Elektroauto wiederzubeleben, das klein ist, Spaß macht und sich leicht modifizieren lässt, ging Diess nicht direkt ein. Er verwies stattdessen auf den Microbus, der das „emotionalste“ Fahrzeug in der Firmenhistorie sei. Es habe für ihn Priorität gehabt, diese Ikone neu anzubieten. VW bringt in diesem Jahr die neue Batterie-Baureihe ID.Buzz mit Anleihen am original „Bulli“ auf den Markt.

Auf den 2021 gezeigten Entwurf eines möglichen Cabrios auf Basis des Kompakt-Elektroautos ID.3 angesprochen sagte Diess, dass das Unternehmen „an einer neuen Idee“ arbeite. Mehr verriet er dazu nicht. Bereits fest steht, dass VW Serienversionen der Kombi- und Limousinen-Studien ID. Space Vizzion und Vizzion in Serie bringt. Das bestätigte Diess bei der Fragerunde noch einmal. Nach der Chance für ein Comeback der Oberklasse-Limousine VW Phaeton als Elektroauto gefragt, antwortete Diess mit dem Verweis auf geplante „Premium-Elektro-Limousinen“, etwa von Audi und Bentley.

Gefragt, wann es eine Limousine mit 480 Kilometer Reichweite für unter 25.000 Dollar geben werde, sagte Diess, dass der Preis eine Herausforderung sei. VW arbeite aber an Elektroautos für um die 20.000 Euro für das Einstiegssegment. Einen batteriebetriebenen Pick-up wie den kommenden Ford F-150 Lightning halte er für eine „gute Idee“, antwortete der Volkswagen-Chef einem Reddit-Nutzer auf die Frage nach einem solchen Modell von VW in den USA.

Zur grundsätzlichen Ausrichtung von Volkswagen sagte Diess, dass der Konzern ein Mehrmarkenunternehmen und in vielen Segmenten vertreten bleiben werde. Um die Komplexität zu verringern und noch mehr von Skaleneffekten zu profitieren, fokussiere man sich künftig noch stärker auf Plattformen. Eine davon für die Hardware sei die SSP (Scalable Systems Platform) mit einheitlichen Batteriezellen und geteilter Software der Tochter CARIAD.

Die im letzten Jahr präsentierte Strategie „New Auto“ sehe eine Kombination aus „immer noch emotionalen und sehr begehrenswerten Autos“ vor, die besessen, geteilt, geleast, gemietet werden, und Mobilitätsdienstleistungen für Menschen und Güter. „Das erfordert Technologie für autonomes Fahren, Benutzererfahrung im Auto und Softwareplattformen für Sharing, Vermietung und Ridesharing, Flottenmanagement“, erwiderte Diess auf die Frage, warum er von der Mobilitätsindustrie und nicht nur der Autobranche spreche. Es sei eine komplexe Welt, die viele neue Möglichkeiten bietet. Volkswagen sei mit eigenen Aktivitäten in all diesen Segmenten sehr aktiv.