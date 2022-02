VW e-up! ab 26.895 Euro wieder bestellbar

VW bietet den Kleinstwagen up! jetzt wieder auch als Elektroauto an. Der e-up! mit Platz für vier Personen hatte sich in den vergangenen Jahren zu einem Verkaufsschlager entwickelt. In der Folge stiegen die Lieferzeiten auf bis zu 16 Monate. Ende 2020 nahm Volkswagen daher für das E-Mobil vorübergehend keine Bestellungen mehr an. Nachdem der Bestellbestand abgebaut wurde, ist das Modell nun wieder in Deutschland orderbar.

Der 2022 nur in der Version „Style Plus“ mit erweiterter Ausstattung angebotene e-up! kostet ab 26.895 Euro. Das früher erhältliche Grundmodell war bereits ab 21.975 Euro zu haben. Weiter verfügbar ist für den e-up! der von Bund und Industrie finanzierte „Umweltbonus“: 3000 Euro gewährt VW als Netto-Rabatt, 6000 Euro überweist der Staat nach Zulassung des Fahrzeugs noch in diesem Jahr.

Der e-up! wird weiter von einem 61 kW (83 PS) starken Elektromotor vorne angetrieben. Von 0 auf 100 km/h geht es in 12,3 Sekunden und weiter bis maximal 130 km/h. Die Energie für den Vortrieb kommt von einer Batterie mit 36,8 kWh Speicherkapazität, gemäß WLTP-Norm reicht das für 258 Kilometer pro Ladung. Der Verbrauch wird mit 12,7 kWh/100 km angegeben. Das Akkupaket lässt sich über das Bordladegerät mit Wechselstrom (AC) an einer Wallbox in etwas länger als vier Stunden füllen. An öffentlichen Schnellladestationen kann Gleichstrom (DC) gezogen werden, um die Fahrbatterie in bis zu einer Stunde zu 80 Prozent aufzuladen.

Der e-up! Style Plus ist serienmäßig unter anderem mit einer CCS-Ladedose für schnelles Laden, dem Spurhalteassistenten „Lane Assist“, der Klimaanlage „Climatronic“, einem Multifunktionslenkrad in Leder und den 15-Zoll-Leichtmetallrädern „Blade“ ausgestattet. Das Modell hat in diesem Jahr die neue Standardfarbe „Teal Blue“ (Artikelbild), die weiteren Lackierungen kosten 220 bis 690 Euro Aufpreis. Auch mit Optionen wie 16-Zoll-Felgen und Winterrädern, Fahrerassistenz-, Komfort- und Winterpaket steigt der Preis des e-up! in der Ausführung Style Plus weiter.

Der e-up! wurde laut VW bis heute weltweit mehr als 80.000-mal verkauft. Die Produktion zur Abarbeitung des Bestellbestandes lief auch 2021 weiter, dadurch erreichte der Kleinstwagen im vergangenen Jahr mit rund 30.800 Auslieferungen Platz zwei der Zulassungen vollelektrischer Fahrzeuge in Deutschland.