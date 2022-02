EWE Go erhöht Ladepreise zum 1. April um 3 bis 5 Cent

Mit dem Angebot EWE Go wird ein weiterer verbreiteter Tarif für mobilen Elektroauto-Ladestrom teurer. Das Oldenburger Unternehmen hat im Februar eine Preiserhöhung mit Wirkung zum 1. April 2022 angekündigt. Ab dann steigen die Gebühren für das Laden mit der Karte oder via App moderat.

Wie EWE Go auf seiner Website und in einer E-Mail an seine Kunden mitteilte, wird ab April das Laden an den eigenen Ladepunkten von EWE Go 3 Cent je Kilowattstunde (kWh) mehr kosten. An Partner-Ladesäulen im Roaming beträgt der Aufschlag 5 Cent.

Damit liegt der Tarif an den eigenen Wechselstrom-Ladesäulen (AC) ab April bei 0,42 Euro/kWh (zuvor 0,39 Euro/kWh) und im Roaming bei 0,49 Euro/kWh statt den 0,44 Euro/kWh bis zum 31. März. Bei den schnellen Gleichstrom-Stationen (DC) von EWE Go steigt der Preis von 0,49 auf 0,52 Euro/kWh, im Roaming sind es 0,59 statt 0,54 Euro/kWh. Eine Grundgebühr gibt es auch künftig nicht, eine neue Ladekarte kostet einmalig 9,90 Euro.

Bereits in den letzten Monaten hatten mit Allego, der EnBW und Fastned sowie Maingau Energie beliebte Anbieter von mobilem Ladestrom für Elektroautos die Preise erhöht. Die Ladegebühren wurden von den Anbietern in den letzten Jahren immer wieder angepasst. Anfangs setzten viele auf besonders günstigste, subventionierte Tarife, um Kunden zu akquirieren. Die jüngsten Preiserhöhungen erfolgen vor dem Hintergrund der in den letzten Monaten stark gestiegenen Börsenpreise für Strom.