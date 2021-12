Allego erhöht Ladepreise und startet neue Preisstufe

Elektroautos gelten nicht nur als umweltfreundlicher, sondern dank geringerer Unterhaltskosten auch wirtschaftlich als die bessere Wahl. Das liegt insbesondere daran, dass Strom als Treibstoff günstiger als fossile Kraftstoffe ist. Doch neben den Benzinpreisen steigen derzeit auch die Strompreise – das führt nun zu einer weiteren Preiserhöhung bei einem führenden Anbieter von mobilem Ladestrom.

Allego betreibt europaweit rund 12.000 Ladepunkte, gut 3000 davon in Deutschland. Kurz vor Jahresende gab das niederländische Unternehmen eine Preiserhöhung bekannt. „Der enorme Anstieg der Strompreise in ganz Europa betrifft leider auch uns“, heißt es in einer Mitteilung. Allego sei gezwungen, in einigen Ländern und für einige Ladetypen die Preise zu erhöhen – darunter in Deutschland.

Ab 1. Januar kostet hier die Kilowattstunde (kWh) Strom an den Wechselstromladern (AC) von Allego mit bis zu 22 Kilowatt (kW) Ladeleistung 43 statt 41 Cent. Noch stärker steigen die Preise an den öffentlichen Gleichstrom-Schnellladern (DC), der Anbieter splittet seine Tarife künftig zudem nach der Ladeleistung: Wer an Schnellladern mit maximal 50 kW lädt, zahlt jetzt 65 Cent pro kWh – zuvor waren es 59 Cent/kWh. An den besonders schnellen „High Power Chargern“ (HPC) mit Ladeleistungen von über 50 kW werden künftig 69 Cent/kWh berechnet – eine Preissteigerung um 17 Prozent.

Die Differenzierung der Strompreise ist laut Allego kundenfreundlicher. „So haben Sie die Möglichkeit, einen anderen Ladetyp zu wählen, wenn dieser besser zu Ihrer voraussichtlichen Aufenthaltsdauer an unserem Ladestandort passt. Oder wenn Ihr Auto kein ultraschnelles Laden unterstützt“, erklärt das Unternehmen. Für die Bezahlung der Stromlieferung per Debit- oder Kreditkarte würden an der Ladesäule zudem künftig keine Transaktionskosten mehr erhoben.

Auch andere Anbieter verlangen mehr

Zuvor hatte der ebenfalls niederländische Anbieter von Schnellladepunkten Fastned zum 1. Dezember seine Preise für Laufkunden erhöht: von 59 Cent/kWh für Gleichstrom auf 69 Cent/kWh. Schon im Sommer hatte die EnBW, die Deutschlands größtes Schnellladenetz betreibt, die Gebühren an eigenen Ladesäulen und denen von Kooperationspartnern erhöht. Beim AC-Laden kostet die Kilowattstunde seitdem 45 Cent (zuvor 39 Cent). Beim DC-Schnellladen fallen 55 Cent pro Kilowattstunde statt 49 Cent an.

Der von deutschen Autoherstellern gegründete Anbieter von Schnellladesäulen entlang europäischer Autobahnen Ionity ruft sogar 79 Cent/kWh auf. Kunden der beteiligten Unternehmen erhalten jedoch Spezialtarife, es gibt mittlerweile zudem ein Angebot mit Grundgebühr und deutlich geringeren kWh-Preisen. Fastned und die EnBW bieten ebenfalls Tarife mit Grundgebühr und ermäßigter Strombepreisung an.

Auch die Preise des Unternehmensangaben nach zu Selbstkosten betriebenen „Supercharger“-Schnellladenetzes von Elektroauto-Pionier Tesla sind kürzlich gestiegen: In Deutschland werden seit Dezember 45 Cent/kWh berechnet. Anfang 2021 waren es noch 36 Cent/kWh, im Laufe des Jahres folgten mehrere Preiserhöhungen: im Mai auf 37, im August auf 40 und im Dezember dann auf 45 Cent/kWh.

Neben den bekannten großen gibt es zahlreiche weitere kleine und mittlere Anbieter von Ladestrom mit unterschiedlicher Abdeckung und Preisstruktur. Ein Marktbeobachter hatte zur Mitte des Jahres für das Laden an öffentlichen Elektroauto-Säulen mit einem mobilen Ladestromtarif 383 Tarife von über 200 unterschiedlichen Anbietern ermittelt.