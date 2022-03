StoreDot: 161 Kilometer in 5 Minuten laden ab 2024, 2 Minuten bis 2032

StoreDot kündigt seit einiger Zeit an, „extremes Schnellladen“ (Extreme Fast Charging, kurz XFC) von Elektrofahrzeugen möglich zu machen. Nun veröffentlichte das israelische Start-up mit der Roadmap „100inX“ einen aktuellen Zeitplan für seine Pläne. Das langfristige Ziel sind Batterien, die mit einer 2-Minuten-Ladung eine Reichweite von 100 Meilen (161 km) erzielen können. Die Serienreife soll innerhalb von 10 Jahren erreicht werden.

In einem ersten Schritt will StoreDot siliziumdominierte XFC-Lithium-Ionen-Akkus einführen, die eine Reichweite von 100 Meilen in 5 Minuten Ladezeit ermöglichen. Die Produktion für internationale Autohersteller soll ab 2024 in Großserie möglich sein. Ob es bereits Kunden gibt, hat das Unternehmen bisher nicht konkretisiert.

Flankierend treibe man „Semi-Solid-State“-Technologie voran, die Batterien innerhalb von vier Jahren um weitere 40 Prozent verbessern und eine Ladezeit von 100 Meilen in drei Minuten ermöglichen werden, so StoreDot. Hier werde 2028 die Serienreife erreicht sein. Bei aktuellen Elektroautos ist der Elektrolyt in der Akku-Chemie flüssig, der Einsatz von festen Elektrolyten soll mehr Sicherheit und insgesamt mehr Leistungsfähigkeit bringen.

„Es ist absolut entscheidend, dass wir den globalen Automobilherstellern einen klaren, realistischen und hypefreien Fahrplan für die Einführung unserer Schnellladebatterietechnologie geben“, sagte StoreDot-Chef Doron Myersdorf. „Nach intensiver Entwicklung unserer siliziumdominierten Chemien werden wir bis 2024 serienreif sein und ein transformatives Produkt liefern, das das größte Hindernis für die breite Akzeptanz von Elektrofahrzeugen überwinden wird – Ladezeiten und Reichweitenangst.“

Die von StoreDot vorangetriebene XFC-Akku-Technologie ist für die Produktion auf bestehenden Fertigungslinien für Lithium-Ionen-Batterien ausgelegt. Das Unternehmen will seine Batteriezellen im Pouch- sowie im 4680-Format anbieten, die zu den derzeit populärsten in der Automobilbranche gehören. Die Akkus für 100 Meilen in 5 Minuten Ladezeit werden nach Angaben des Start-ups bereits von Autobauern in der Praxis getestet.

Die Israelis werden schon länger von bekannten Konzernen unterstützt, darunter der Ölmulti BP, der Elektronikriese Samsung sowie Daimler. Anfang dieses Jahres gab StoreDot bekannt, in einer neuen Finanzierungsrunde 80 Millionen US-Dollar einsammeln zu wollen. Der Großteil des Kapitals sei bereits gesichert. Der Hauptinvestor in der jüngsten Finanzierungsrunde sei der schnell wachsende vietnamesische E-Fahrzeug-Hersteller VinFast.