StoreDot gewinnt VinFast als Investor für Schnelllade-Akkus

StoreDot hat 2021 mit mehreren Meldungen für Aufsehen gesorgt. Das israelische Start-up will besonders schnelles Laden von E-Fahrzeugen ermöglichen, für mehr Beständigkeit bei der Akkuleistung sorgen und „selbstheilende“ Batteriezellen realisieren. Für die Pläne sollen in einer neuen Finanzierungsrunde 80 Millionen US-Dollar (ca. 71 Mrd. Euro) eingesammelt werden.

Der Großteil des anvisierten Kapitals sei bereits gesichert, so StoreDot in einer Mitteilung zum Jahresanfang. Die jüngste Finanzierungsrunde werde von wichtigen strategischen Investoren angeführt, der Hauptinvestor sei der schnell wachsende vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen VinFast. VinFast habe vor, seine Produktion zu erweitern und StoreDots XFC-Zellen (Extreme Fast Charging, auf Deutsch: „extremes Schnellladen“) in zukünftigen E-Auto-Architekturen einzusetzen.

Das frische Kapital will StoreDot für den Abschluss seiner Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie für den Ausbau der Massenproduktion von XFC-Batteriezellen bis 2024 verwenden. Das Unternehmen liefert eigenen Angaben nach derzeit Zellmuster für Praxistests an führende Automobilhersteller aus. Welche Firmen neben VinFast konkretes Interesse an dem Einsatz von XFC-Zellen haben, verrät StoreDot nicht.

Die Israelis werden schon länger von bekannten Konzernen unterstützt, darunter der Ölmulti BP, der Elektronikriese Samsung sowie Daimler. Die vorangetriebene, siliziumdominierte XFC-Akku-Technologie ist für die Produktion auf bestehenden Fertigungslinien für Lithium-Ionen-Batterien ausgelegt. Darüber hinaus arbeitet StoreDot für 2028 an besonders energiedichten Akkus der nächsten Generation mit Festkörper-Technologie. Deren Entwicklung soll ebenfalls von den neuen Finanzmitteln profitieren.

„Diese strategische Finanzierungsrunde mit Hauptinvestoren aus führenden Automobil-, Energie- und Technologieunternehmen ist ein großer Vertrauensbeweis in StoreDot, seine XFC-Batterietechnologien, unseren langfristigen Produkt-Fahrplan und unsere erstklassigen Technologien und Innovationen, die alle darauf abzielen, die Reichweitenangst von Elektroauto-Fahrern zu beseitigen“, so StoreDot-CEO Doron Myersdorf.

StoreDot werde von begabten Wissenschaftlern und erfahrenen Unternehmern geleitet, sagte VinFast-CEO Pham Thuy Linh. Es sei zu erwarten, dass das Unternehmen mit der Unterstützung durch seine strategischen Investoren in naher Zukunft weltweit in die Massenproduktion gehen kann. VinFast will auch in Europa an den Start gehen. Die 2017 gegründete Marke wird in der Region anders als im Heimatland nur rein elektrische Pkw anbieten. In Deutschland sollen ab diesem Jahr Fahrzeuge ausgeliefert werden.