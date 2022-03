Tesla liefert zum Start 30 Model Y aus deutscher „Gigafactory“ aus

Tesla liefert am 22.03.2022 die ersten Elektroautos aus seiner neuen „Gigafactory Berlin-Brandenburg“ in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin aus. Das gab der US-Konzern in einer seiner wenigen offiziellen Mitteilungen an die Presse bekannt.

In der ersten Europa-Fabrik des Unternehmens wurden bereits vorher Elektroautos produziert, allerdings nur zu Testzwecken. Die Genehmigung für die Fertigung von Serienfahrzeugen ging in diesem Monat ein. Nach der Ankündigung des Projekts im November 2019 hatte die Bauphase im Frühjahr 2020 begonnen. Eigentlich wollte Tesla schon im Sommer letzten Jahres sein hiesiges Elektroauto-Werk in Betrieb benehmen, der Start verzögerte sich aber immer wieder. Die Verspätung hat vor allem bürokratische Gründe und ist unter anderem auf Änderungsanträge von Tesla sowie Proteste von Anwohnern und Umweltschützern zurückzuführen.

Das Brandenburger Werk ist laut Tesla das bisher fortschrittlichste, nachhaltigste und effizienteste des Elektroauto-Pioniers. Auf dem 300 Hektar großen Gelände vereine man mehrere Produktionseinheiten auf einer Gesamtfläche von über 227.000 m². „Getreu dem Fertigungskonzept von Tesla ist die Fabrik in hohem Maße vertikal integriert und verfügt über mehrere Innovationen, wie beispielsweise der fortschrittlichsten Lackiererei weltweit, die eine einzigartige Farbkomplexität und Farbtiefe ermöglicht“, heißt es.

Zum Start übergebe man insgesamt 30 elektrische SUV vom Typ Model Y in der sportlichen Topversion „Performance“ an deutsche Kunden, erklärte Tesla. Die Gigafactory Berlin-Brandenburg soll anschließend Stromer für alle europäischen Märkte der Marke produzieren. Dazu wird später auch die Mittelklasse-Limousine Model 3 gehören, die bislang wie das ebenfalls mittelgroße Model Y aus China importiert wird. Am Standort in Brandenburg sollen außerdem im großen Stil Batteriezellen hergestellt werden.

Bei Vollauslastung werden Unternehmensangaben nach bis zu 12.000 Mitarbeiter Elektroautos, Akkus und Batteriesysteme, Elektromotoren, Kunststoffteile, Sitze, Achsen „und vieles mehr“ herstellen. Mit einer voraussichtlichen jährlichen Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen und einer Batterieproduktion von bis zu 50 Gigawattstunden (GWh) werde die Fertigungsstätte gemessen an der Kapazität die größte Elektroauto-Fabrik Europas sein. Die Gigafactory Berlin-Brandenburg werde zudem der europaweit erste Produktionsstandort von E-Autos und Batterien am gleichen Ort.

Aktuell sind laut Tesla bereits mehr als 3000 Mitarbeiter in dem neuen Werk tätig, in den kommenden Monaten sollen „Tausende weitere“ eingestellt werden. „Von der Produktion über den Geschäftsbetrieb, der Lieferkette, dem Anlagenbau bis hin zum Ingenieurwesen oder der Zellproduktion – die Gigafactory Berlin-Brandenburg bietet Jobs in einer Vielzahl von spannenden Beschäftigungsfeldern“, wirbt das Unternehmen.