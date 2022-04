Porsche stellt Service-Konzept für Hochvolt-Batterien vor

Porsche will 2025 die Hälfte aller neu verkauften Fahrzeuge elektrifiziert ausliefern, 2030 soll der Anteil aller Neufahrzeuge mit einem vollelektrischen Antrieb bei mehr als 80 Prozent liegen. Die Verschiebung von Verbrenner- hin zu Elektromotoren verändert auch das Service-Geschäft. Der Sportwagenhersteller stellt sein Service-Konzept für Hochvolt-Batterien vor.

Die Reparatur von Hochvolt-Batterien sei ein signifikanter Beitrag zu Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, betont das Unternehmen. Man achte bei der Batterie-Entwicklung auf einen so einfachen Aufbau, dass der Stromspeicher später in qualifizierten Porsche-Zentren repariert werden könne. Abhängig von der Batteriekapazität der Elektroauto-Reihe Taycan seien 28 oder 33 Module verbaut. Das Batteriegehäuse könne geöffnet und die Zellmodule sowie andere Komponenten ausgetauscht werden.

„Die gesamte Batteriekapazität ist bestimmt durch die schlechteste Zelle – wenn eine Zelle Kapazität verliert, begrenzt sie die Reichweite“, erklärt Christian Brügger aus dem Bereich Aftersales Elektrik von Porsche. „Eine defekte Zelle können wir mittels des Diagnosetesters in der Werkstatt detektieren. Wenn zum Beispiel die Spannungen nicht zusammenpassen, wissen wir bereits vor der Reparatur, welches Modul getauscht werden muss.“

Die Porsche-Zentren können seit Anfang des Jahres die Daten der Elektroauto-Batterien eigenständig auslesen und an die Kunden übermitteln. Im zweiten Schritt will das Unternehmen eine App-Lösung anbieten, mit der ein Kunde eigenständig den Gesundheitszustand seines Fahrzeugs in Erfahrung bringen kann.

Zellmodule, die funktionsfähig sind, sich aber nicht mehr für einen Einsatz im Fahrzeug eignen, können für stationäre Aufgaben genutzt werden. Im Rahmen seiner „Second-Life“-Strategie arbeitet Porsche an einem Pilotprojekt, um Hochvolt-Batterien weiterzuverwenden. Dafür werden sie auf Modulebene zerlegt und in stationären Energiespeichern verbaut. Gemeinsam mit dem Volkswagen-Konzern und weiteren Partnern will Porsche die bestehenden Recycling-Prozesse optimieren, um den Anteil an Rohstoffen im Kreislauf zu erhöhen und diese wieder in neuen Batterien einzusetzen.

Mehrstufiges Service-Konzept für E-Pkw

Reparaturarbeiten an Elektroautos erfordern besonderes Fachwissen und Spezialwerkzeuge, mit denen die Porsche-Zentren neu ausgestattet werden müssen. Das Service-Konzept für Elektrofahrzeuge des Unternehmens umfasst deshalb mehrere Stufen. Grundlage ist der Hochvolt-Stützpunkt, dieser ist speziell für Batteriereparaturen ausgestaltet, verfügt über geeignetes Spezialwerkzeug und hat ausgebildete Hochvolt-Experten.

Wo heute noch kein Hochvolt-Stützpunkt in Reichweite ist, richtet Porsche überregionale Hubs zur Reparatur ein. Auch sie befinden sich in entsprechend zertifizierten Porsche-Zentren. Die Fahrzeuge werden vom Porsche-Zentrum zum Hochvolt-Hub gebracht, dort instand gesetzt und nach einer finalen Qualitätskontrolle zum ursprünglichen Porsche-Zentrum zurückgebracht.

Ist der Transport an einen geeigneten Reparaturort nicht möglich, springt ein sogenannter Flying Doctor ein. Der mobile Hochvolt-Experte repariert defekte Hochvolt-Batterien vor Ort. Das betreffende Porsche-Zentrum erhält vorab die für die Reparatur nötigen Hochvolt-Werkzeuge und die benötigten Ersatzteile. Damit sei ein lückenloses Servicenetz für die Hochvolt-Batteriereparatur geknüpft, so Porsche.

Für die Arbeit am Taycan mit einer Systemspannung von 800 Volt ist auch eine Unterteilung der Aufgaben- und Verantwortungsbereiche erforderlich. Porsche hat drei Qualifizierungsstufen definiert: Elektrisch unterwiesene Personen, Hochvolt-Techniker und Hochvolt-Experten. Elektrisch unterwiesene Personen verfügen über eine Basisqualifikation für Standard-Reparaturen an Hochvolt-Fahrzeugen wie das Wechseln von Reifen oder Wischerblättern. Sie müssen bei Arbeiten an einem Hochvolt-Fahrzeug von einem Hochvolt-Techniker eingewiesen und beaufsichtigt werden.

Hochvolt-Techniker sind für die Spannungsfreischaltung am Fahrzeug ausgebildet sowie für die Klassifizierung und Einlagerung von Lithium-Batterien. Ihre Qualifizierung umfasst weiterhin den Ausbau und das Verpacken von Hochvolt-Batterien mit Status „Normal“ und „Warnung“. Hochvolt-Experten verfügen über die höchste Qualifikationsstufe im Porsche-Zentrum. Nur sie dürfen Arbeiten innerhalb der Hochvolt-Batterien durchführen und zudem Hochvolt-Batterien mit Isolationsfehler handhaben und diese für den Transport vorbereiten und verpacken.