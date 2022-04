Bericht: Deutsche Tesla-Produktion erst bei 350 Model Y pro Woche

Tesla hat Ende März in Brandenburg seine deutsche „Gigafactory“ eröffnet. Seitdem rollen in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin Kundenfahrzeuge vom Typ Model Y von den Bändern. Im letzten Jahr hatte Firmenchef Elon Musk erklärt, bis Ende 2022 mehr als 5000 Elektroautos pro Woche in seinem ersten Europa-Werk bauen zu lassen. Laut einem Bericht wird das Ziel aber verfehlt.

Der US-Hersteller werde in Deutschland bis Jahresende nur rund 30.000 Fahrzeuge fertigen, schreibt die Automobilwoche unter Berufung auf Unternehmenskreise. Aktuell entstehen der Branchenzeitung zufolge pro Woche nur rund 350 Exemplare des Model Y. Bis Ende April wolle Tesla die Fertigung auf wöchentlich 1000 Exemplare steigern. Eine echte Volumenproduktion werde es in Grünheide aber erst ab 2023 geben.

Dass die deutsche Tesla-Fabrik noch länger braucht, bis sie hochgefahren ist, liegt laut dem Bericht auch an einer Produktionspause im Herbst von etwa drei Wochen für Umbauten. Denn zum Start wird das Model Y in Grünheide noch mit den schon länger eingesetzten Batteriezellen vom Typ 2170 gefertigt. In Zukunft soll das SUV mit den neuen 4680-Akkus auf die Straße kommen, die direkt aus der vor Ort noch im Bau befindlichen Batteriefabrik in Grünheide kommen sollen.

500.000 E-Autos pro Jahr geplant

Tesla selbst äußerte sich nicht zum geplanten Hochlauf. Offiziell plant der Konzern für seine neue Elektroauto-Fabrik in der ersten Ausbaustufe mit einer jährlichen Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen. Bei Vollauslastung sollen bis zu 12.000 Mitarbeiter neben Elektroautos – darunter später auch die Mittelklasselimousine Model 3 – unter anderem Akkus und Batteriesysteme herstellen.

Beim Personal muss Tesla offenbar ebenfalls noch zulegen: Aktuell sind laut einer der Automobilwoche vorliegenden Analyse einer Beratungsfirma erst rund 3500 Beschäftige in den einzelnen Gewerken aktiv. Tesla hatte vor etwa einem Monat von 3000 an dem Standort tätigen Mitarbeitern gesprochen. Ab Ende Juni sei geplant, statt aktuell in einer Schicht in zwei Schichten Model Y in Deutschland zu produzieren, heißt es weiter.

Dass die Fabrik noch mit Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen hat, belegen auch Rückmeldungen der ersten Model-Y-Kunden zur Qualität der Fahrzeuge. Diese ist demnach mangelhaft, das war bei einer komplett neuen Produktionsstätte aber zu erwarten.

Anders als Teslas nach nur etwa einem Jahr Bauzeit eröffnete erste chinesische Fabrik und das ebenfalls schnell hochgezogene neue US-Werk in Texas liegt der deutsche Tesla-Standort deutlich hinter den Plänen zurück. Eigentlich sollten aus der Großfabrik schon ab Sommer 2021 Serienfahrzeuge kommen. Dass das nicht klappte, lag insbesondere an der deutschen Bürokratie und Änderungsanträgen des US-Unternehmens. Auch Proteste sowie Einwände von Anwohnern und Umweltschützern haben das Projekt gebremst.