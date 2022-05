Momentum Dynamics entwickelt kabelloses Ladesystem mit flexibler Leistung

Das auf induktive, also kabellose Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge spezialisierte US-Unternehmen Momentum Dynamics hat eigenen Angaben nach einen Durchbruch „mit enormen Auswirkungen“ auf die E-Auto-Industrie erzielt: Ein kabelloses System, mit dem sich sowohl mit hoher (50-75 kW) als auch mit niedriger (7-22 kW) Leistung Strom in die Akkus ziehen lasse.

Der sogenannte Dual-Power-Modus ermögliche es Pkw, leichten Nutzfahrzeugen und Transportern, eine Batterie intelligent zu erkennen und bei jeder Leistung aufzuladen, indem ein induktives Bauteil im Fahrzeug verwendet wird. Der Nutzer muss dabei nur sein Fahrzeug über einer Ladeeinrichtung abstellen. „Die Möglichkeit, jede Leistungsstufe mit einem einzigen Gerät zu verwalten, stellt einen Durchbruch dar, der die Verbreitung des kabellosen Ladens und die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen beschleunigen wird“, sagt CEO Andy Daga.

„Das Aufladen eines Autos oder sogar eines Lastwagens sollte ein müheloser ‚Hintergrundvorgang‘ sein, über den niemand nachdenkt – ähnlich wie es die elektronische Mauterhebung geworden ist“, so Daga weiter. Den Durchbruch von Momentum Dynamics habe ein „hocheffizientes“ System von Ladegeräten ermöglicht, das E-Fahrzeuge an Orten mit begrenztem Stromangebot – etwa zu Hause oder im Büro – mit Energie versorgen kann, aber auch an öffentlichen, meist leistungsstärkeren Ladestationen.

„Für Lieferwagen und Lkw bedeutet dies, dass sie in der Garage drahtlos mit geringer Leistung aufgeladen werden können, aber auch bei kurzen Stopps an einer Laderampe, entlang einer kommerziellen Ladezone, an Auslieferungspunkten oder in Verbrauchermärkten eine beträchtliche zusätzliche Ladung zur Verlängerung der Reichweite erhalten. Dies dürfte für Zustellflotten und für Postflotten, die lange Strecken in Vorstädten und auf dem Land zurücklegen, von großer Bedeutung sein. Es ist auch die einzige vernünftige Lösung für das Aufladen autonomer, selbstfahrender E-Fahrzeuge“, heißt es.

Flexibilität im Fokus

Ein mit einem Ladegerät von Momentum Dynamics ausgestattetes Fahrzeug könne kabellos und automatisch an jedem beliebigen Ort laden und die verfügbare Energie optimal nutzen, so das Unternehmen. Andere kabellose Ladegeräte seien auf einen Verwendungszweck beschränkt – zum Beispiel auf das Aufladen von Autos und nur mit geringer Leistung, auf den Einsatz in der heimischen Garage oder auf das Aufladen von Schwerlastfahrzeugen mit hoher Leistung.

„Der technische Durchbruch besteht in der Fähigkeit, ein Ladesystem für leichte Nutzfahrzeuge auf den Markt zu bringen, das in allen Leistungsstufen von 1 kW bis 75 kW (vergleichbar mit jedem Plug-in-Ladegerät) mit hohem Wirkungsgrad arbeitet und denselben elektromagnetischen Normen entspricht, die für alle Elektrogeräte gelten“, so Momentum Dynamics. Die Technologie sei für die Zukunft entwickelt, um bidirektionales Laden oder „Vehicle-to-Everything“ sowohl auf hohem als auch auf niedrigem Energieniveau zu ermöglichen.

Wann und in welcher Form die kabellose Ladetechnologie auf den Markt kommen soll, spezifizierte Momentum Dynamics nicht. Da das US-Unternehmen seine jüngste Mitteilung auch auf Deutsch veröffentlichte, ist von einem geplanten Start auch hierzulande auszugehen. In Europa wird bereits Technologie von Momentum Dynamics eingesetzt: Es ist der Lieferant induktiver Ladesysteme eines Göteborger Flottenversuchs. Dort werden testweise E-Taxis von Volvo induktiv geladen.