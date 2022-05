Solar-Elektroauto Lightyear One soll ab Spätsommer 2022 produziert werden

Lightyear hat ein Update zum nahenden Start der Serienproduktion seiner Elektro-Limousine mit integrierten Solarzellen gegeben. Die Kerntechnologie des One sei validiert, der Fokus liege jetzt auf der Bereitstellung der Fahrzeuge, teilte das niederländische Start-up mit. Wichtige weitere Schritte seien unter anderem Crashtests sowie die Straßenzulassung.

Sobald alle Tests abgeschlossen seien, stelle man dem Auftragsfertiger Valmet Automotive die finalen Details zur Verfügung, so Lightyear. Ab dem Spätsommer sollen die ersten Exemplare des One in Finnland vom Band rollen. Die ersten 150 Exemplare „One Pioneer Edition“ zu einem Preis von 150.000 Euro sind Unternehmensangaben nach bereits ausverkauft. Für die weiteren Fahrzeuge wird ein wesentlich höherer Preis aufgerufen: Die „Limited Edition“ genannte zweite reservierbare Modellreihe kostet 250.000 Euro.

Im vergangenen Jahr fuhr ein Prototyp des One 440 Meilen (708 km) mit einer Batterieladung. Dafür haben die Entwickler die Aerodynamik und Effizienz des Systems in den Mittelpunkt gestellt. Mit der integrierten Solar-Technologie soll die 60-kWh-Fahrbatterie an einem sonnigen Tag für etwa 45 Meilen (72 km) geladen werden können.

Mit der für den One entwickelten Technologie plant Lightyear ein zweites Modell. Der Two soll mit einem geplanten Preis von 30.000 Euro deutlich erschwinglicher werden und 2024/2025 auf den Markt kommen. Interesse am Two gebe es schon, erklärte Lightyear jüngst: Der niederländische Carsharing-Marktführer The Sharing Group wolle den One ab 2023 anbieten und 2024 bis 2025 rund 5000 Two in sein Portfolio aufnehmen. Bereits im letzten Jahr hieß es, dass der Leasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter LeasePlan 5000 Exemplare des zweiten Modells reserviert habe.

Lightyear wurde 2016 gegründet und beschäftigt heute laut einer Mitteilung über 450 Mitarbeiter. Das Team bestehe aus einer Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Namen aus der Automobil- und Technologiebranche. Den ersten fahrenden Prototyp des One hatte das Start-up im Sommer 2019 vorgestellt. Für seine Pläne konnte das Unternehmen 2021 fast 100 Millionen Euro einsammeln.