Audi baut 14 weitere stadtnahe Schnelllade-Stationen

Audi hat Ende 2021 am Messegelände in Nürnberg den Betrieb des ersten „Audi charging hub“ aufgenommen. Damit realisieren die Ingolstädter ein eigenes Ladekonzept mit Fokus auf Komfort. Ab diesem Jahr will Audi weitere der Stationen mit HPC-Ladeplätzen (High-Power-Charging), Loungebereich und Reservierungsmöglichkeit in der Schweiz, Österreich und Deutschland aufbauen.

In Deutschland sollen nach positiven Erfahrungen mit der Pilotstation in Nürnberg bis Mitte 2024 elf neue Stationen in Großstädten folgen. Projektleiter Ralph Hollmig sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Die Zahlen und das positive Kundenfeedback zeigen, dass unser Konzept, eine flexible und premiumgerechte Schnelllade-Infrastruktur im städtischen Raum anzubieten, voll aufgegangen ist.“

Audi hat vor, ab 2033 keine Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zu bauen. Schon ab 2026 sollen neue Modelle nur noch mit Elektroantrieb auf den Weltmarkt gebracht werden. Mit ihren eigenen schnellen Ladestationen richtet sich die Marke insbesondere an E-Auto-Besitzer in Großstädten, denen zu Hause keine Lademöglichkeit zur Verfügung steht. Das Konzept soll zudem perspektivisch Spitzennachfragen beim Laden im urbanen Umfeld bedienen.

Viele Großstädter könnten nicht an einer eigenen Wallbox zu Hause oder am Arbeitsplatz laden und seien auf öffentliche Ladestationen angewiesen, sagte Projektmanager Ewald Kreml. Deshalb baue Audi für seine Kunden ein eigenes Schnellladenetz auf. In Nürnberg seien 60 Prozent wiederkehrende Nutzer. Das bestätige das Konzept des stadtnahen Ladens als Alternative zu einer heimischen Ladeinstallation.

Der Audi charging hub in Nürnberg verfügt über sechs reservierbare Schnelllade-Plätze und kann damit 80 Autos täglich mit Strom versorgen. Im Schnitt sind bisher laut Kreml 24 Autos gekommen. 35 Kunden täglich besuchten die 200 Quadratmeter große Lounge. Im Herbst soll eine kleinere Station im Zürcher Bankenviertel eröffnen, bis zum Jahresende dann zwei weitere in Salzburg und Berlin. Für 2023 kündigte Audi drei neue Stationen in deutschen Metropolen an. Für 2024 seien weitere acht in deutschen Großstädten geplant, dafür würden noch Standorte gesucht.

Als Basis für den Audi Charging Hub dienen flexible Container-Würfel, die verschiedene technische Anforderungen erfüllen und neben Ladesäulen auch gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien als Stromspeicher beherbergen. Dank eines rund 2,45 MWh großen Zwischenspeichers benötigen die Ladepunkte nur einen gängigen 400-Volt-Starkstromanschluss. Photovoltaik-Module auf dem Dach liefern zusätzliche grüne Energie.

An den neuen Standorten wird das Konzept an die lokalen Bedingungen angepasst. Da es in der Zürcher Innenstadt ausreichend Cafés und andere Möglichkeiten zum Zeitvertrieb gibt, spare sich Audi dort die Lounge und damit das Obergeschoss, berichtet das Portal Edison. Ersatzweise werde eine mobile Fahrzeugwäsche angeboten. Aufgrund des begrenzen Platzangebots werde es zudem nur vier Ladepunkte geben. Neu sind technische Optimierungen: höhenverstellbare Bedienterminals an den Ladesäulen und mit 55 Zoll größere Displays sowie modifizierte Schwenkarme, um das Handling zu erleichtern.