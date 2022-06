Deutsche Tesla-„Gigafactory“ hat erstmals 1000 Elektroautos pro Woche produziert

Eine interne E-Mail von CEO Elon Musk hatte es vor wenigen Tagen laut Berichten bereits verraten, jetzt gab Tesla offiziell bekannt: In der deutschen Fabrik des Elektroautobauers nahe Berlin wurden im Juni erstmals 1000 Fahrzeuge in einer Woche hergestellt.

Die Produktion der Fabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide ist damit zuletzt deutlich gewachsen. Der Standort hatte am 23. März mit mehreren Monaten Verspätung den Serienbetrieb gestartet. Mitte Mai hatten Insider noch verlauten lassen, dass in der ersten Europa-Fabrik des US-Konzerns 86 Exemplare des Mittelklasse-SUV Model Y pro Tag gebaut werden können. Bei den derzeit fünf Arbeitstagen wären das wöchentlich 430 Elektroautos gewesen, was kurz darauf mit einer zweiten Schicht ausgebaut wurde. Damit ist die Produktion nun auf 1000 Fahrzeuge pro Woche angewachsen.

Tesla baut seine Fabriken modular auf. In der deutschen Produktionsstätte will das Unternehmen 500.000 Elektroautos pro Jahr bauen, darunter perspektivisch auch die mittelgroße Limousine Model 3. Eine Erweiterung zur Kapazitätserhöhung auf eine Million Stromer jährlich war bereits angedacht, wurde aber offenbar zurückgestellt, um den Anlauf der E-Auto-Produktion zu forcieren. Weiter vorangetrieben wird die neben Elektroautos in Brandenburg geplante Fertigung von Batteriezellen.

Musk sagte Ende April, die neuen Fabriken in Deutschland und im US-Bundesstaat Texas könnten schneller hochgefahren werden als die in China, weil man dort viel gelernt habe. Laut Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach soll noch in diesem Jahr eine dritte Schicht bei Tesla in Grünheide beginnen. Die Zahl der Beschäftigten dort bezifferte er kürzlich auf 4100 bis 4500, jede Woche würden 500 bis 600 neu hinzukommen. Insgesamt sollen in der ersten Phase rund 12.000 Mitarbeiter am Standort beschäftigt werden.

Eigentlich sollte Teslas deutsche Fabrik bereits seit Sommer letzten Jahres hochgefahren werden, es kam aber zu Verzögerungen. Gebremst haben das Projekt neben kurzfristigen Änderungen des Unternehmens und der hiesigen Bürokratie insbesondere Proteste von Anwohnern und Umweltschützern. Auch die vorgesehene Nutzung einer weiteren Fläche für einen Güterbahnhof, Logistikflächen und Stellplätze stößt auf Widerstand.