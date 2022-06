Aldi Süd stellt Gratis-Strom ein, Ladesäulen-Öffnungszeiten werden erweitert

Auf den Parkplätzen vor immer mehr Aldi-Süd-Filialen konnte man bislang sein Elektroauto kostenlos mit Energie versorgen. Die zuletzt verstärkt installierten Schnellladesäulen erlauben das „Tanken“ innerhalb von 30 bis 45 Minuten, in denen man seinen Einkauf oder Anderes erledigen kann. Mit dem Gratis-Angebot ist es nun vorbei: Ab Juni verlangt der Lebensmittel-Discounter für die Nutzung seiner Ladegeräte Geld.

An langsameren Wechselstrom-Ladestationen (AC) stellt der Discounter jetzt 29 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Strom in Rechnung, berichtet die Süddeutsche Zeitung. An Gleichstrom-Schnellladesäulen (DC) sind 39 Cent fällig. „Damit laden E-Auto-Fahrer in der Regel schneller und günstiger als in der eigenen Garage“, erklärte eine Aldi-Süd-Sprecherin.

Tatsächlich ist insbesondere schnelles Laden an öffentlichen Säulen nach Preiserhöhungen in den letzten Monaten nicht mehr so günstig wie früher. So verlangt die EnBW, die in Deutschland das größte Schnellladenetz für Elektroautos aller Marken bietet, an eigenen Säulen von Laufkunden 55, mit Vertrag und Grundgebühr 46 Cent pro kWh. Der von Autoherstellern gegründete Anbieter von Schnellladestationen Ionity ruft ohne Vertrag sogar 79 Cent pro kWh auf. Auch die Gebühren für langsameres AC-Laden haben sich zuletzt teils deutlich erhöht.

Warum das Gratis-Angebot eingestellt wird, wollte Aldi Süd der Süddeutschen Zeitung nicht konkret begründen. Offiziell heißt es nur, der Supermarkt wolle die Energiewende vorantreiben. Dass die Fahrer von Elektroautos während des Ladens bei dem Unternehmen einkaufen gehen können, war sicherlich auch ein Grund für den kostenlosen Service. Ob sich das Angebot gerecht hat, ist nicht bekannt – die künftig aufgerufenen Gebühren sprechen aber dagegen.

Aldi Süd hat die Ladestationen mit Kartenlesegeräten ausgestattet, an denen man den Strom künftig per Girocard oder Kreditkarte bezahlen kann. Nach Unternehmensangaben sollen auch Ladekarten anderer Stromanbieter funktionieren – dann allerdings zu deren, mitunter deutlich teureren Tarifen.

Ebenfalls neu ist, dass die bisherige Begrenzung der Ladezeit auf eine Stunde wegfällt. Aldi Süd erweitert außerdem die Verfügbarkeit der Stationen, sie können jetzt auch außerhalb der Öffnungszeiten der dazugehörigen Filialen genutzt werden. Das Unternehmen verspricht, „wo immer möglich“ die Ladesäulen täglich von 6 bis 22 Uhr freizuschalten, an manchen Standorten rund um die Uhr.

Aldi Süd hat angekündigt, dass Fahrer von Elektroautos bis 2024 bei 75 Prozent seiner Märkte Strom laden können werden. Dazu ist die sukzessive Installation von 1500 Ladestationen auf Kundenparkplätzen geplant. Aldi Süd betreibt sein Ladenetz selbst und arbeitet mit verschiedenen Dienstleistern zusammen. Den Kunden werden AC-Lader mit bis zu 22 kW Leistung sowie DC-Schnellladestationen mit bis zu 150 Kilowatt zur Verfügung gestellt.