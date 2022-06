Mitsubishi Deutschland setzt vorerst bei E-Mobilität weiter maximal auf Plug-in-Hybride

Der Geschäftsführer von Mitsubishi Deutschland Werner H. Frey hätte gerne ein Elektroauto im Programm, bislang gibt es aber nur klassische Verbrenner und Plug-in-Hybride. Letztere hält der Manager für einen guten Kompromiss, er erwartet vorerst noch eine ausreichende Nachfrage nach den Teilzeit-Stromern.

Neben dem Kleinwagen Space Star mit Benzinmotor und dem Pick-up L200 mit Dieselantrieb bietet Mitsubishi aktuell hierzulande das SUV Outlander als Plug-in-Hybrid an. Neu im Angebot ist zudem das kleinere SUV Eclipse Cross, das ebenfalls als Plug-in-Hybrid verkauft wird.

„Wir halten gerade die Plug-in-Hybridtechnik für eine Technologie, um Menschen vom konventionellen Fahrzeug zur Elektromobilität zu führen“, erklärte Frey in einem Interview mit dem Stern. Deshalb wolle die japanische Marke im nächsten Jahr zwei neue teilelektrische Autos einführen. Zunächst starte Anfang 2023 der Crossover ASX aus spanischer Produktion, den es sowohl als klassischen Benziner, als Hybrid und in einer Plug-in-Hybrid-Variante geben wird. Im Herbst 2023 soll dann der Colt als Kompaktmodell aus türkischer Produktion auf den Markt kommen, als Benziner- sowie als teilelektrische Variante.

In diesem Jahr habe er bereits über 6000 Plug-in-Hybride verkauft, berichtete Frey. Für Juni Monat gehe Mitsubishi Deutschland von 1000 weiteren abgesetzten E-Fahrzeugen aus. Im Jahr 2020 verkaufte der Hersteller hierzulande nach eigenen Angaben 8148 Plug-in-Hybride, 2021 steigerte der Konzern die Verkaufszahlen um gut 2500 Stück. Der Anteil an Plug-in-Hybriden an den Zulassungen von Mitsubishi stieg in Deutschland von 2020 bis 2021 von 17 auf 27,4 Prozent. In diesem Jahr sind es bislang schon 38 Prozent.

Mitsubishi kann E-Modelle schnell liefern

Neben Elektroautos sind auch Hybride mit Stecker derzeit teils nur mit langen Lieferzeiten zu bekommen. Da die Stromer-Kaufprämie „Umweltbonus“ wohl nur noch 2022 auch für Plug-in-Hybride gezahlt wird, ist für Autokäufer die Lieferung noch in diesem Jahr mit ausreichend Zeit zur Zulassung wichtig. Mitsubishi Deutschland könne seinen Kunden die Prämie für den Kauf eines Stromers „quasi blind zusagen“, sagte Frey. Eine ganz besondere Bestellung dauere maximal vier Monate, eine normale Auslieferung dank großem Fahrzeugbestand höchstens eine Woche.

Frey räumte in dem Interview ein, dass Plug-in-Hybride eine Brückentechnologie auf dem Weg zu reinen Stromern sind, bei Mitsubishi glaube man dennoch an die Antriebsart. Zwar erwarte das Unternehmen im nächsten Jahr einen Rückgang der Verkaufszahlen, die Technik werde aber weiter da sein, so der Deutschland-Chef. Er verwies darauf, dass die Autofahrer hierzulande statistisch weniger als 50 Kilometer am Tag unterwegs seien. Ein Plug-in-Hybrid passe hier „ideal“. Der Outlander kommt auf eine elektrische Norm-Reichweite von 54 Kilometern, der Eclipse Cross auf 61.

Renault-Nissan-Mitsubishi investiert Milliarden in die weitere Elektrifizierung. Unter den geplanten Fahrzeugen würden auch Modelle für Mitsubishi sein, sagte Frey. Die französisch-japanische Allianz will im Jahr 2030 „das weltweit größte Angebot an Elektroautos“ haben. Was konkret von Mitsubishi zu erwarten ist, verriet Frey nicht. Er hätte „auch gerne jetzt schon ein reines Elektroauto“, aber der Markt bestehe ja heute unter anderem noch aus Plug-in-Hybriden. Und für den in Europa für 2035 geplanten Umstieg auf Elektroautos müsse erst in den einzelnen Märkten die entsprechende Ladeinfrastruktur geschaffen werden. „Das ist im Moment noch nicht in Balance“, so Frey.