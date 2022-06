Mercedes-Benz Trucks gibt aktuellen Ausblick auf Elektro-Lkw für den Fernverkehr

Mercedes-Benz Trucks arbeitet an einer Variante des eActros für den Fernverkehr. Vom 2020 angekündigten eActros LongHaul wird das Unternehmen auf der diesjährigen IAA Transportation im September in Hannover einen „Konzept-Prototyp“ vorstellen.

Der auf der IAA gezeigte eActros LongHaul werde einen Ausblick auf die Designsprache des Serienfahrzeugs geben, zudem sei die Sattelzugmaschine Teil der eActros-LongHaul-Testflotte, so Merces-Benz Trucks. Erste Prototypen durchliefen bereits Tests und noch in diesem Jahr werde der eActros LongHaul auch auf öffentlichen Straßen erprobt. 2023 sollen seriennahe Prototypen an Kunden für Tests gehen. Die Serienreife ist für das Jahr 2024 geplant.

Der eActros LongHaul soll mit einer Batterieladung über eine Reichweite von etwa 500 Kilometern verfügen. Der E-Lkw soll zudem Hochleistungsladen – das sogenannte Megawattladen – ermöglichen. Zusätzlich zum eActros LongHaul wird Mercedes-Benz Trucks weitere batterieelektrische Lkw-Neuheiten auf der IAA präsentieren. Seit Oktober 2021 läuft der eActros für den schweren Verteilerverkehr im Werk Wörth in Serie vom Band. Im Juli folgt der eEconic für den Kommunaleinsatz.

Mercedes-Benz Trucks hat erklärt, bis 2030 den Anteil lokal CO2-neutraler Neufahrzeuge in Europa auf über 50 Prozent erhöhen zu wollen. „Die Elektrifizierung des schweren Fernverkehrs ist der nächste Meilenstein auf dem Weg zum CO2-neutralen Transport. Der eActros LongHaul soll für unsere Kunden als batterieelektrisches Fahrzeug wirtschaftlich sein“, so Unternehmenschefin Karin Rådström.

Im Vorfeld der IAA hat Mercedes-Benz Trucks Teaser-Bilder des eActros LongHaul Konzept-Prototyps veröffentlicht und weitere für das Serienfahrzeug geplante technische Spezifikationen bekannt gegeben. Demnach kommen Batterien mit Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie (LFP) zum Einsatz, die insbesondere eine hohe Lebensdauer und mehr nutzbare Energie ermöglichen sollen. Die Batterien lassen sich den Angaben nach an einer Ladesäule mit etwa einem Megawatt Leistung in deutlich unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen.

Die hohe Reichweite mit einer Batterie-Aufladung in Verbindung mit dem Megawatt-Laden erlaube Gesamtreichweiten auf dem Niveau konventioneller Lkw und damit den Einsatz im Zweischichtbetrieb, erklärt Mercedes-Benz Trucks. Der eActros LongHaul zeichne sich außerdem durch einen „besonders ausbalancierten Antrieb für ein sehr angenehmes Fahrerlebnis“ aus. Darüber hinaus verfüge das Fahrzeug über zahlreiche Sicherheitsinnovationen.

„Kern des Konzepts von Mercedes-Benz Trucks für den batterieelektrischen Fernverkehr ist, Kunden eine gesamtheitliche Transportlösung aus Fahrzeugtechnologie, Beratung, Ladeinfrastruktur und Services zu bieten. Der eActros LongHaul soll so für Kunden die richtige Wahl in Sachen Profitabilität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit sein“, heißt es. Der eActros LongHaul biete mit seinem rein batterieelektrischen Antrieb eine hohe Energieeffizienz. Dies gewähre Transportunternehmen in den für das Modell vorgesehenen Einsatzszenarien „signifikante wirtschaftliche Vorteile“.

Ein großer Teil der Fernverkehrs­anwendungen in der Betriebspraxis von Transporteuren erfordere allein aufgrund der Strecke keine größere Reichweite als die etwa 500 Kilometer, die der eActros LongHaul mit einer Aufladung ermöglichen wird, so der Hersteller. Zusätzlich beschränkten gesetzliche Vorgaben bei den Lenkzeiten von Lkw-Fahrern je nach Fall die Notwendigkeit größerer Reichweiten. So müssten Lkw-Fahrer in der EU nach spätestens 4,5 Stunden Lenkzeit mindestens 45 Minuten Pause einlegen. In dieser Zeit könne die Energie für die Weiterfahrt nachgeladen werden. Im regelmäßigen Einsatz auf planbaren Routen und bei entsprechenden Entfernungen und Lademöglichkeiten werde der eActros LongHaul das passende Angebot für Transportunternehmen sein.