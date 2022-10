Analyse: Batterie-Recycling noch viele Jahre auf Ausschuss aus Fabriken angewiesen

Ausschuss aus Großfabriken wird im nächsten Jahrzehnt die Hauptquelle für wiederverwertbares Batteriematerial sein, prognostiziert der Branchenanalyst Benchmark Minerals. Die Experten erwarten, dass Altbatterien erst in den 2030er-Jahren zu einer wichtigen Materialquelle werden, da die jetzt verkauften Elektrofahrzeuge erst in etwa zehn Jahren verschrottet würden.

Recycling wird laut Benchmark wegen des zunehmenden Absatzes von E-Fahrzeugen von entscheidender Bedeutung sein, um die wachsende Nachfrage nach Energiespeichern zu befriedigen. Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien werde sich bis 2032 versechsfachen.

In naher Zukunft werde für das Recycling wahrscheinlich eher Ausschuss der immer zahlreicher werdenden Großfabriken verwendet als gebrauchte Elektrofahrzeug-Batterien, so die Analysten. Sie prognostizieren, dass dieser Schrott im Jahr 2025 78 Prozent der verfügbaren recycelbaren Materialien ausmachen wird.

Während der meiste Ausschuss laut Benchmark in den Vorstufen der Produktion von Akkus auftritt, gebe es auch Verluste in den Endstufen in Form von vollständig fertiggestellten Zellen. Abfälle, die in der Phase der Elektroden-Herstellung anfallen, könnten oft direkt vom Zellhersteller recycelt und in den Produktionsprozess zurückgeführt werden. Verluste in Form von teilweise oder vollständig fertiggestellten Zellen, die die Qualitätstandards nicht erfüllen, könnten nicht direkt in den Produktionsprozess zurückgeführt werden und müssten für das Recycling gesammelt werden.

Benchmark geht davon aus, dass in diesem Jahr über 30 Gigawattstunden Prozessschrott für das Recycling zur Verfügung stehen werden. In den nächsten zehn Jahren soll sich das verzehnfachen. „Langfristig werden sich die Verlustraten stabilisieren, aber es wird immer Verluste geben“, so Analystin Sarah Colbourn. Nach 2030 werde sich die Wachstumsrate bei Prozessschrott verlangsamen, die Menge an Schrott aber noch beträchtlich sein.

Die Art des verfügbaren Materials werde sich um die Mitte der 2030er-Jahre verändern, wenn Altbatterien den Prozessschrott als Hauptquelle für Recycling überholen werden, so Benchmark. Das Sammeln von Prozessschrott sei jedoch viel einfacher als das Sammeln von Altbatterien, da Letzteres eine umfangreiche Infrastruktur voraussetze.

In diesem Jahr werden laut Benchmark mehr als drei Viertel des Prozessschrotts aus China kommen. In den kommenden zehn Jahren dürfte der Anteil jedoch kontinuierlich sinken, wenn Akku-Großfabriken in anderen Regionen in Betrieb gehen. Für Schrott von gebrauchten Batterien prognostiziert Benchmark eine gleichmäßigere Verteilung zwischen den Regionen bis Mitte/Ende der 2030er-Jahre.

„In den USA und Europa wird zunehmend über die entscheidende Rolle des Recyclings für eine Kreislaufwirtschaft diskutiert“, so Colbourn. „Aus geopolitischer Sicht besteht für Nordamerika und Europa die Chance, eigene Wertschöpfungsketten für das Recycling aufzubauen und so die Abhängigkeit von China und anderen Regionen zu verringern.“ Recycling werde den Bedarf an neuen Materialien nicht aufheben, erklärte Colbourn. „Aber Recyclingmaterialien können dazu beitragen, die Versorgungslücke zu schließen.“