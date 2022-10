Sono Motors: Über 42.000 Reservierungen und Vorbestellungen für den Sion

Das Münchner Elektroauto-Start-up Sono Motors hat eine USA-Tour gestartet. Erster Stopp für das US-Debüt des Minivans Sion mit Solarzellen in der Karosserie ist der Times Square in New York City. In der Mitteilung dazu gab das Unternehmen auch den aktuellen Stand des Interesses am Sion bekannt.

Man verzeichne über 42.000 Reservierungen und Vorbestellungen für sein Erstlingswerk, erklärte Sono Motors. Im September war noch von 20.000 Reservierungen die Rede, allerdings beschränkt auf Privatkunden, die schon eine Anzahlung geleistet haben. Insgesamt gibt es also bereits deutlich mehr konkrete Kaufinteressenten. Zu den 20.000 privaten Reservierungen kommen den Angaben nach mehr als 22.000 Vorbestellungen von Flottenbetreibern, darunter für 12.600 Fahrzeuge des Münchner Auto-Abonnement-Anbieters FINN.

Der Sion soll nach mehreren Jahren Verspätung nun in der zweiten Jahreshälfte 2023 starten. Gefertigt wird das Elektroauto vom Auftragsfertiger Valmet Automotive in Finnland. Innerhalb von sieben Jahren sollen dort ca. 257.000 Fahrzeuge vom Band rollen. Flankierend baut Sono Motors ein zweites Standbein auf, indem es seine Solartechnologie anderen Unternehmen anbietet. Das Start-up ist seit Ende letzten Jahres an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet. Sono Motors will in den USA auch weitere Solar-Kunden gewinnen.

„Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits jetzt auf der ganzen Welt zu spüren. Die Abkehr von fossilen Energien war daher nie dringlicher. In einer Welt ohne fossile Brennstoffe sind sauberere Transportmittel ein Muss, und unsere Mission, jedes Fahrzeug mit Solarzellen auszustatten, ist nur der nächste logische Schritt“, so Laurin Hahn, CEO und Mitbegründer von Sono Motors. „Solar Electric Vehicles sind die nächste Stufe der Null-Emissions-Mobilität. Sie ermöglichen mehr Bequemlichkeit, eine größere Reichweite mit einer einzigen Batterieladung und somit eine größere Unabhängigkeit von der existierenden Ladeinfrastruktur. Wir freuen uns unglaublich, den Sion zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten zu präsentieren und unsere Zukunftsvision der Solarmobilität vorzustellen.“

Die USA seien „ein spannender Markt“ für Sono Motors, merkte Hahn an. „Zusätzlich zu unseren Plänen, nächstes Jahr damit zu starten, den Sion auf den europäischen Markt zu bringen, prüfen wir aktiv amerikanische Partnerschaftsmöglichkeiten und erweitern unser Portfolio an integrierten Solarlösungen für Flottenbetreiber. Unsere Solarlösungen sollen es Lkw, Bussen, Anhängern und anderen Nutzfahrzeugen ermöglichen, die Kraft der Sonne zu nutzen, um den Verbrauch und die Kosten für fossile Energien zu senken, ohne Kompromisse beispielsweise hinsichtlich der Reichweite einzugehen. Unternehmen in ganz Europa und in den USA setzen unsere lizenzierbare Technologie bereits für ihre Flottenfahrzeuge ein, entweder als Pilotprojekt oder im laufenden Betrieb. Wir können es kaum erwarten, noch weitere Flottenbetreiber in Amerika damit zu unterstützen.“