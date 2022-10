T&E-Analyse: Niedrige Steuern auf Verbrenner behindern Hochlauf der E-Mobilität

Trotz umfangreicher Fördermaßnahmen für Elektromobilität belegt Deutschland beim Hochlauf neuer E-Autos in Europa nur Platz 10. Das ist laut einer Analyse der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) auf die niedrige Besteuerung von Verbrennern zurückzuführen.

Deutschland tue sehr wenig, um den Kauf und die Nutzung von umweltschädlichen Verbrennern einzudämmen, so T&E. Das hemme die Nachfrage nach neuen E-Autos und ebenso die Transformation der Automobilhersteller. Als eines von wenigen Ländern in Europa besteuere Deutschland CO2-intensive Autos kaum, weshalb diese bei den europäischen Nachbarn fast überall teurer seien als hierzulande. Mehr Anreize für den Umstieg könnten bestehen, wenn umweltschädliche Verbrenner entsprechend ihres CO2-Ausstoßes zur Kasse gebeten würden.

Vor allem in puncto Neuzulassungssteuer und Dienstwagenbesteuerung schneidet Deutschland laut der Analyse schlecht ab. Während demnach in Norwegen für emissionsintensive Verbrenner bei der Neuzulassung bis zu 16.100 Euro (Platz 1 im Ranking) und in Dänemark für Pkw mit Emissionen von mehr als 150 g CO2/km 41.800 Euro (Platz 5 im Ranking) fällig werden, wird in Deutschland keine Zulassungssteuer auf neue Autos erhoben. „Hingegen wurden Elektrofahrzeugen beim Kauf eine lange Zeit mit einer vergleichsweise hohen Förderung von bis zu 9.000 Euro bezuschusst – hier wird das Prinzip ’nur Bonus, kein Malus‘ sehr deutlich“, so T&E.

Ab kommendem Jahr werden die Kaufprämien gekürzt und der Erwerb vollelektrischer Autos wird wieder teurer. Die Bundesregierung sollte deshalb im Umkehrschluss nun dafür sorgen, dass eine deutliche Differenzierung beim Kauf und auch der Nutzung umweltschädlicher und emissionsfreier Fahrzeugen bestehen bleibe, sagt T&E. In vielen europäischen Ländern gelte längst das Prinzip „The polluter pays“ – der Verursacher zahlt. Durch eine höhere Steuerbelastung für neue Benzin- und Dieselfahrzeuge könnte die Bundesregierung sicherstellen, dass auch ohne hohe Kaufprämien der Umstieg auf vollelektrische Autos attraktiv bleibt.

Friederike Piper von T&E Deutschland: „Mitten in der Klima- und Energiekrise kürzt die Bundesregierung die Kaufprämien und macht somit E-Autos teurer, aber Verbrenner nicht. Wie soll Deutschland mit solchen Maßnahmen seine Klima- und Elektrifizierungsziele erreichen? Bei uns sollte das Verursacherprinzip im Straßenverkehr gelten, um zwischen umweltschädlichen und sauberen Fahrzeugen zu unterscheiden. Wer beim Neukauf und der Haltung weiterhin auf klimaschädliche Verbrenner setzt, sollte das auch entsprechend vergüten.“

Zudem habe die niedrige Besteuerung von Firmenwagen negative Auswirkungen auf den Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland. Zentral hierbei sei die Dienstwagenbesteuerung, die in Deutschland auch als 1-Prozent-Regelung bekannt ist. Wenn ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitenden einen Firmenwagen zur Verfügung stellt und diese das Fahrzeug für private Zwecke nutzen, entsteht ein versteuerungspflichtiger geldwerter Vorteil, der monatlich auf den Bruttolohn aufgeschlagen wird.

In Deutschland gelte eine der niedrigsten Dienstwagenbesteuerungen für Benzin- und Dieselfahrzeuge in Europa, erklärt T&E. Jährlich müssten 12 Prozent des Fahrzeugwerts versteuert werden, für Plug-in-Hybride werde dieser Satz halbiert und bei vollelektrischen Autos falle nur ein Viertel dieses Wertes an. In Norwegen müssten für jeden Dienstwagen, der mehr als 4 g CO2/km ausstößt, jährlich 30 Prozent des Bruttolistenpreises versteuert werden. Das Vereinigte Königreich habe seine Dienstwagenbesteuerung progressiv an den Emissionswerten ausgerichtet, wobei für CO2-intensive Autos auch am meisten gezahlt werden müsse (bis zu 37 % des Listenpreises werden versteuert).

Hingegen werde in Deutschland nicht zwischen kleineren und effizienten sowie größeren und umweltschädlichen Autos unterschieden. Als Firmenwagen würden sowohl ein Mercedes-SUV als auch ein kleiner Volkswagen monatlich 1 Prozent des Bruttolistenpreises versteuern. Mit Blick darauf, dass in diesem Markt zwei Drittel aller Neuwagen zugelassen werden, sei das problematisch. Denn während bereits jeder fünfte neue Privatwagen vollelektrisch fahre, tue es nur jeder zehnte Firmenwagen.

„Die veraltete Steuerpolitik in Deutschland dient nicht dem Klima, sondern großen umweltschädlichen Autos“, kritisiert Piper. „Das muss die Regierung im lang erwarteten Klimaschutz-Sofortprogramm endlich korrigieren. Eine ökologische Reform der Dienstwagenbesteuerung würde Dienstwagennutzende zum Umstieg bewegen, weil umweltschädliche Verbrenner teurer würden. Ohne Reform wird das 15-Millionen-E-Auto-Ziel der Bundesregierung in 2030 nicht zu erreichen sein.“