Neuer VW-Chef Thomas Schäfer verspricht bessere Qualität und beschleunigte E-Offensive

Thomas Schäfer ist seit April Chef der Marke Volkswagen. Seit Juli leitet er außerdem im Volkswagen-Konzernvorstand die Markengruppe Volumen (VW, Seat, Skoda, VW Nutzfahrzeuge). Im Gespräch mit Auto Motor und Sport kündigte er Verbesserungen der Qualität und Funktionen der VW-Modelle an, das gilt insbesondere auch für Elektroautos.

Man höre auf die jüngsten Beschwerden der Kunden, versicherte Schäfer. So führe VW im nächsten Jahr mit dem neuen Passat und dem neuen Tiguan wieder ein einfach bedienbares Tastenlenkrad ein, das im Anschluss sukzessive in alle Fahrzeuge komme. Ein anderes Beispiel sei das Facelift des 2020 gestarteten Kompakt-Elektroautos ID.3. „Wir haben der Community genau zugehört und werden einen spür- und sichtbaren Sprung bei Qualitätsanmutung, Materialien und Systemstabilität machen. Also: Wir haben verstanden und werden schnell liefern“, so der Manager.

Er verspreche den Kunden, dass VW bei „Produktsubstanz, Design, Qualität, Bedienung und Sicherheit wieder die Standards im Volumensegment setzen“ werde, sagte Schäfer. Als Beispiele nannte er wieder die Neuauflagen des Passat und Tiguan, aber auch die Serienversion der für 2023 geplanten Batterie-Limousine ID. Aero. Diese Modelle statte man mit größeren Bildschirmen, einer einfacheren Menüstruktur und „deutlich verbesserter User Experience“ aus. „Wir unterziehen wirklich alles einem gründlichen Update“, so der VW-Chef.

Unter ihm werde auch die E-Offensive der Marke weiter beschleunigt: „Vom Einstiegs-E-Auto mit einem Zielpreis von unter 25.000 Euro bis zum neuen Flaggschiff oberhalb des ID.5 werden wir in jedem Segment das passende Angebot haben – mit viel Produktsubstanz und Emotionen“, sagte Schäfer.

Als Reaktion auf die in den europäischen Markt drängende Konkurrenz aus Amerika und Asien will sich VW auf alte Tugenden besinnen: Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. „Der vermeintlich übermächtige Wettbewerber aus den USA erlebt gerade, dass es nicht so einfach ist, ein qualitativ hochwertiges Auto in großen Stückzahlen zu bauen. Da macht uns eben keiner etwas vor“, erklärte der VW-Chef mit Blick auf Elektroauto-Branchenprimus Tesla.

„Gegenüber den chinesischen Wettbewerbern haben wir mit unserer Heritage, dem Markenimage und dem Händlernetz ebenfalls einen klaren Vorteil“, meinte Schäfer. Und beim Thema Software würden die Wolfsburger „sehr schnell“ aufholen. Mit dieser Kombination wolle man „den neuen Maßstab im Volumensegment setzen“ und den Kunden das bieten, was sie wirklich wollen. Dazu gehören in Europa mittelfristig nur noch Elektroautos: Ab 2033 wird die Marke in der Region laut Schäfer exklusiv Stromer bauen.