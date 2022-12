VW beschleunigt Elektroauto-Transformation des Werks Wolfsburg

Volkswagen macht den Standort Wolfsburg fit für die Elektroauto-Zukunft. Im ersten Schritt wird die Marke bis Anfang 2025 rund 460 Millionen Euro in das Stammwerk am Konzernsitz investieren. Das kündigte Markenchef Thomas Schäfer während der Betriebsversammlung in Wolfsburg an.

Die Investitionen fließen vor allem in die Vorbereitungen für die Produktion der neuen Generation des ID.3. Das kompakte Elektroauto läuft ab 2023 in Wolfsburg vom Band – zunächst in Teilfertigung, ab 2024 ist die Vollfertigung vorgesehen. Bis Ende 2025 soll der Hochlauf abgeschlossen sein.

Nach dem Hochlauf der ID.3-Produktion soll ein zusätzliches vollelektrisches Modell im SUV-Segment die E-Auslastung in Wolfsburg erhöhen. Die technische Basis ist ebenfalls der Modulare E-Antriebsbaukasten (MEB). Als weiterer Eckpfeiler für den Standort Wolfsburg soll anschließend das Fahrzeugprojekt Trinity hinzukommen. Grundlage wird die zukünftige konzernweite Fahrzeugplattform SSP (Scalable Systems Platform) sein. Spätestens Ende 2033 will die Marke Volkswagen in Wolfsburg wie in all ihren anderen europäischen Werken ausschließlich Elektroautos bauen.

„Volkswagen steht für Elektromobilität für alle. Und Wolfsburg wird Teil dieser Erfolgsgeschichten“, so Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen und Konzernvorstand für die Markengruppe Volumen. „Mit diesen starken Entscheidungen und Investitionen wollen wir die Wettbewerbsfähigkeit des Werks weiter stärken und der Belegschaft eine konkrete Langfristperspektive bieten.“

Ein erster Schritt in die elektrische Zukunft des Werks ist die Einrüstung für den ID.3. Ab 2023 läuft das E-Auto zusätzlich zur bisherigen Produktion in Zwickau auch in Wolfsburg vom Band. Für den größten Standort des Volkswagen-Konzerns ist es das erste vollelektrische Fahrzeug auf dem MEB. Das für das Stammwerk angekündigte neue MEB-SUV soll im Segment des Tiguan starten und die bereits erhältlichen MEB-SUV- beziehungsweise -SUV-Coupe-Baureihen ID.4 und ID.5 ergänzen.

Für das neue SUV wird Volkswagen die Weiterentwicklung seines Elektro-Baukastens, den MEB+, nutzen. Schäfer: „Der MEB hat noch viel Potenzial. Unser Ziel ist es, die Plattform auf das nächste Level zu heben. Dafür investieren wir substanziell in ihre Aufwertung. Mit dem MEB+ sind wir dann für die nächsten Jahre hervorragend aufgestellt.“ Der MEB+ soll insbesondere höhere Ladegeschwindigkeiten und mehr Reichweite bringen. In dem System plant Volkswagen zudem, die neue Einheitszelle der konzerneigenen Zellfabrik in Salzgitter mit für 2025 anvisiertem Produktionsstart einzusetzen.

Trinity soll auch unter dem neuen Konzernchef Oliver Blume das Leuchtturmprojekt der Kernmarke bleiben. Zuletzt gab es Berichte, dass sich das Projekt auf der „hoch-skalierbaren“ SSP-Plattform stark verzögert und eine angekündigte neue Fabrik dafür nahe dem Stammsitz nicht realisiert werden könnte. Der Start erfolge entsprechend der „zeitlich entzerrten“ Software-Entwicklung, teilte Volkswagen jetzt mit, ohne einen konkreten Zeitplan zu formulieren. Eine Entscheidung, wo das Fahrzeug in Wolfsburg gefertigt wird, sei noch nicht getroffen. Man halte sich die Option für einen Werkneubau in Wolfsburg-Warmenau weiter offen.