Mercedes-Benz Vans plant in Polen erstes reines Elektro-Werk

Mercedes-Benz Vans ordnet sein europäisches Produktionsnetzwerk neu. Im Mittelpunkt steht die verstärkte Ausrichtung auf Elektroantrieb. Das umfasst den Standort Jawor in Polen, der neues Mitglied im Van-Produktionsnetzwerk werden soll.

„Unser Anspruch ist es, die begehrenswertesten Vans und Services anzubieten – hierfür müssen wir hochinnovativ und in allen Bereichen wettbewerbsfähig sein. Gleichzeitig müssen wir unser Geschäft langfristig absichern. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die Neuausrichtung unseres europäischen Produktionsnetzwerks“, so Mathias Geisen, Leiter Mercedes‑Benz Vans.

„Die Entscheidung für den neuen Standort im polnischen Jawor ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Elektromobilität. Wir stellen nicht nur unsere Produkte, sondern die gesamte Wertschöpfungskette vom Einkauf über die Produktion und Logistik bis hin zum Vertrieb zukunftsfähig auf. Daher investieren wir in VAN.EA, unsere neue rein-elektrische Van-Architektur. So werden wir auch in Zukunft unsere führende Position im Bereich der rein-elektrischen leichten Nutzfahrzeuge sicherstellen. Gleichzeitig sichern wir die langfristigen Perspektiven der bestehenden Werke in Europa.“

Während Mercedes-Benz Vans in allen seinen bestehenden Werken flexibel Vans mit Verbrennungs- und mit Elektroantrieb auf einer Linie fertigt, will die Sparte in Jawor ihr erstes reines Elektro-Werk aufbauen. Man setze damit neue Maßstäbe und gehe auf dem Weg in Richtung nachhaltiger, vollelektrischer Mobilität „einen Riesenschritt voran“, so die Schwaben.

In Jawor sollen zukünftig die großen Vans (geschlossenes Baumuster/Kastenwagen) auf VAN.EA-Basis produziert werden. „Durch die konsequente Ausrichtung auf die Fertigung rein-elektrischer Vans will Mercedes‑Benz Vans Produktivitätsvorteile erzielen und so die Wettbewerbsfähigkeit deutlich verbessern“, heißt es. Der etablierte Standort ermögliche der Van-Sparte eine Optimierung der Kosten und der Lieferkette sowie eine energieeffiziente Produktion von Transportern der neuen Generation.

Die Standortentscheidung und die konkrete Umsetzung hängen noch von der Erfüllung verschiedener Rahmenbedingungen ab, unter anderem von der Gewährung von Beihilfen für die Investition in Jawor. Die Option, das Werk durch die Gründung eines neuen Produktions-Joint-Ventures zusammen mit dem US-amerikanischen Elektroauto-Start-up Rivian für große vollelektrische Transporter noch weiter auszubauen, ist von Rivian aufgrund einer Repriorisierung seiner Projekte zurückgestellt.

Mercedes-Benz Cars fertigt in Jawor seit 2019 Verbrennungsmotoren sowie seit 2021 Batterien.

Mit der neuen Architektur VAN.EA (Van Electric Architecture) will Mercedes‑Benz Vans die Transformation hin zu einem Anbieter mit vollelektrischem Produktportfolio beschleunigen. VAN.EA wird die Basis für alle Elektro-Vans von Mercedes-Benz im mittelgroßen und großen Segment, die ab 2025 auf den Markt kommen sollen.