Toyota-Chef: „Stille Mehrheit“ zweifelt an Elektroauto-Fokus

Toyota wird laut Insidern seine eher spät initiierte Elektroauto-Offensive wohl noch einmal nachschärfen, um mit dem Wettbewerb mithalten zu können. Der Chef des weltgrößten Autoherstellers hält trotzdem an seiner Überzeugung fest, dass die alternative Antriebsart nicht die einzige Lösung für die Zukunft sein sollte. Auch viele andere Automanager haben Akio Toyoda zufolge Zweifel am Elektroauto-Umstieg.

Der Toyota-Präsident sagte laut dem Wall Street Journal, er gehöre zu der „schweigenden Mehrheit“ in der Automobilindustrie, die infrage stellt, ob ausschließlich Elektrofahrzeuge eingesetzt werden sollten.

Andere große Autohersteller haben sich bereits klar zur reinen Elektromobilität bekannt. Branchenriesen wie Volkswagen, Stellantis, General Motors oder Ford haben vor, mittelfristig in einigen Märkten komplett auf Elektroautos umzustellen. Auch führende asiatische Autobauer wie Hyundai/Kia oder Nissan investieren massiv in den Ausbau ihres Elektroauto-Angebots.

Die Nachfrage am Markt nimmt mit attraktiveren Modellen stetig zu, E-Autos sind aber noch deutlich teurerer als Verbrenner. Die Hersteller haben zudem mit Herausforderungen bei der Beschaffung von ausreichend Rohstoffen und einer möglichst umweltfreundlichen Produktion zu kämpfen. Es fehlt zudem in den meisten Ländern noch an ausreichend Ladeinfrastruktur und dem für eine gute Umweltbilanz erforderlichen Ökostrom.

„Die Menschen, die mit der Automobilindustrie zu tun haben, sind größtenteils eine schweigende Mehrheit“, so Toyoda vor Reportern während eines Besuchs in Thailand. „Diese schweigende Mehrheit fragt sich, ob es wirklich in Ordnung ist, Elektroautos als einzige Option zu haben. Aber sie glauben, dass es der Trend ist, also können sie sich nicht lautstark äußern.“

Toyota hat zahlreiche Elektroautos für den Massenmarkt angekündigt. Die Japaner halten aber daran fest, weiter und vor allem Hybridautos in großer Stückzahl zu bauen. Mit teilelektrischen Modellen wie dem neuen Prius ließen sich früher und in der Breite die CO2-Emissionen reduzieren, so die Argumentation. Flankierend forciert das Unternehmen mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Elektroautos, die es für längere Strecken als gute Lösung sieht.

„Da die richtige Antwort immer noch unklar ist, sollten wir uns nicht nur auf eine Option beschränken“, sagte Toyoda. In den vergangenen Jahren habe er versucht, diesen Punkt den Interessenvertretern der Branche einschließlich Politikern zu vermitteln. Nichtsdestotrotz treiben die großen Autonationen China, Europa und USA mit neuen Gesetzen und umfangreicher Förderung die Transformation ihrer Industrien zum E-Auto voran. So will etwa Europa ab 2035 nur noch die Neuzulassung von emissionslosen Pkw erlauben, was einem Verbrennerverbot gleichkommt.