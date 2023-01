Bundesregierung will zweites Batterie-IPCEI erweitern

Zur Stärkung des Batterie-Ökosystems will die Bundesregierung das zweite große europäische Batterieprojekt, das IPCEI „EuBatIn“, erweitern. Der Fokus soll stärker auf großen strategischen Projekten liegen, die die komplette europäische Batterie-Wertschöpfungskette in den Blick nehmen. Projekte aus allen Stufen der Batterie-Wertschöpfungskette können bis zum 6. Februar 2023 am Interessenbekundungsverfahren des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) teilnehmen.

„Wir wollen die komplette Batterie-Wertschöpfungskette wieder stärker nach Deutschland und Europa holen. Eigenes Knowhow ist von zentraler Bedeutung für eine zukunftsfähige und nachhaltige Automobil- und Energiewirtschaft“, so Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. „Um unsere Souveränität im Bereich der Batterien weiter auszubauen, müssen wir die Rahmenbedingungen für eine Batterieproduktion in Europa aber noch attraktiver gestalten und letztlich im globalen Maßstab ein Level-Playing-Field für Investitionen schaffen. Daher wollen wir das von Deutschland koordinierte zweite Batterie-IPCEI für weitere große und strategische Projekte öffnen.“

Das europäische Batterieökosystem habe sich in den vergangenen Jahren „dynamisch und positiv“ entwickelt, so das BMWK – „insbesondere auch durch die Förderung von innovativen Projekten in zwei großen Batterie-IPCEIs (Important Project of Common European Interest)“. Insgesamt nehmen laut dem Ministerium über 50 Unternehmen aus 12 Mitgliedsstaaten an den beiden Batterie-IPCEIs teil, darunter 13 aus Deutschland. Angesichts der hohen Energie- und Rohstoffpreise und aufgrund guter Förderbedingungen in Drittstaaten habe die Dynamik des europäischen Batterieökosystems jedoch zuletzt nachgelassen. Daher wolle man hier gegensteuern.

Im Rahmen der IPCEI-Erweiterung sollen in erster Linie großskalige und strategische Projekte gefördert werden, die auf Basis von „erheblichen Innovationen“ die erste gewerbliche Nutzung innerhalb des Projektzeitraums anstreben, um nach Projektende in die Massenproduktion zu gehen. Die zusätzliche Förderung von strategischen Großprojekten soll „einen starken Impuls“ für das Batterie-Ökosystem in Deutschland und Europa bewirken und die bereits geförderten IPCEI-Projekte inhaltlich ergänzen.

Für die Erweiterung des zweiten Batterie-IPCEIs stehen Haushaltsmittel in Höhe von rund einer Milliarde Euro zur Verfügung.

Die Bundesregierung stehe zudem mit der Europäischen Kommission und anderen EU-Mitgliedsstaaten in engem Austausch, um Wertschöpfung im Bereich von wichtigen Zukunfts- und Transformationstechnologien weiter aufzubauen und Abhängigkeiten zu reduzieren. Die auf Initiative der Bundesregierung im Entstehen befindliche Europäische Plattform „Clean Tech Europe“ spiele hierbei eine Schlüsselrolle, heißt es.