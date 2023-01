Volta Trucks: Serienproduktion soll im zweiten Quartal 2023 anlaufen

Das britisch-schwedische Elektro-Lkw-Start-up Volta Trucks hat Kundenbestellungen für die ersten 300 Produktionsplätze seines Erstlingswerks Zero und einen dadurch generierten Umsatz von mehr als 85 Millionen Euro bestätigt. Die Serienproduktion soll zu Beginn des zweiten Quartals 2023 beim Fertigungspartner Steyr Automotive in Österreich anlaufen.

“Volta Trucks hat das Jahr 2023 stark begonnen und wichtige Fortschritte erzielt. Das zeigen besonders die mehr als 300 Kundenbestellungen für die ersten Fahrzeuge, die in unserem Werk in Österreich vom Band laufen werden. Damit ist ein wesentlicher Teil unseres Produktionsziels für 2023 erreicht, noch bevor die Kunden die Fahrzeuge in einer Pilotphase getestet haben. Dies ist ein großer Erfolg, der die überzeugenden Eigenschaften des Volta Zero und das Vertrauen unserer Kunden in unsere Lieferfähigkeit verdeutlicht“, so CEO Essa Al-Saleh. „Volta Trucks ist bereit für ein erfolgreiches erstes Verkaufs- und Produktionsjahr.“

Volta Trucks hat in der Vergangenheit Vorbestellungen von 6500 Lkw bekannt gegeben. Diese Vorbestellungen beziehen sich auf alle Märkte und alle Modelle, auch auf die der kommenden Jahre. Die in der jüngsten Pressemeldung genannten Festaufträge beziehen sich ausschließlich auf den vollelektrischen 16-Tonner Volta Zero, der 2023 produziert und an Kunden ausgeliefert werden soll.

Der Volta Zero ist das laut dem Hersteller weltweit erste vollelektrische 16-Tonnen-Nutzfahrzeug, das speziell für den innerstädtischen Warenverkehr entwickelt wurde und die Umweltauswirkungen von Gütertransporten in Stadtzentren reduziert. Mit einer elektrischen Reichweite von 150 bis 200 Kilometern soll der von Grund auf als E-Fahrzeug konstruierte Zero bis 2026 schätzungsweise 1,9 Millionen Tonnen CO2-Emissionen einsparen.

Kunden bietet Volta Trucks einen Truck-as-a-Service an. Hier deckt eine monatliche Gebühr die Nutzung des Elektro-Lkw und alle damit verbundenen Wartungs-, Instandhaltungs-, Versicherungs- und Schulungsanforderungen ab. „Das maximiert sowohl die Betriebszeit des Fahrzeugs als auch die grundsätzliche betriebliche Effizienz“, wirbt das Start-up.