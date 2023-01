Mercedes macht Ladetarife zum 1. März 2023 teurer

Mercedes-Benz plant zum 1. März dieses Jahres Tarifanpassungen für seinen Ladedienst Mercedes me Charge. Die Preise steigen größtenteils, so wird unter anderem das Schnellladen an den Säulen des europäischen Netzwerks Ionity in zwei der drei Tarife deutlich teurer.

Im Tarif Mercedes me Charge L steigt der Ionity-Tarif von 35 Cent auf 55 Cent pro Kilowattstunde (kWh) und im Tarif Mercedes me Charge M von 49 auf 65 Cent. Im Tarif Mercedes me Charge S für Gelegenheitslader bleibt der Ad-hoc-Preis an Ionity-Säulen bei 79 Cent pro kWh.

Mit der Tarifanpassung gibt es zukünftig in den Tarifen M und L keine Unterscheidung mehr zwischen den DC- und den besonders schnellen HPC-Ladepunkten (High Power Charging) anderer Betreiber und von Ionity: Im L-Tarif wird diese Kategorie von bisher 39 Cent auf 55 Cent angehoben, im M-Tarif legen die Kosten für das DC-Laden von 49 auf 65 Cent zu. Die Blockiergebühr nach 60 Minuten am DC-Lader bleibt mit 20 Cent pro Minute gleich.

Beim langsameren AC-Laden steigen die Preise moderater: Bei Mercedes me Charge L werden ab kommendem März 36 statt 33 Cent pro kWh berechnet. Hinzu kommt zwischen 8 und 21 Uhr nach drei Stunden eine Blockiergebühr von 6 Cent pro Minute. Bei Mercedes me Charge M werden zukünftig 42 statt 39 Cent pro kWh am AC-Lader aufgerufen, die Regelung zur Blockiergebühr entspricht dem L-Tarif.

An einer Stelle senkt der Autobauer den Preis: Für Mercedes me Charge L werden ab dem 1. März 2023 12,90 statt 17,90 Euro pro Monat als Grundgebühr berechnet. Wer bei Mercedes ein neues Elektroauto kauft, kann diesen Tarif ein Jahr lang ohne monatliche Grundgebühr nutzen. Für den M-Tarif verlangt die Marke weiter 4,90 Euro pro Monat, hier entfällt für Plug-in-Hybrid-Kunden die Grundgebühr ein Jahr lang.

Beim ansonsten noch verfügbaren S-Tarif fallen keine monatlichen Gebühren an. Die Kosten beim AC- und DC-Laden können je nach Betreiber der Ladestation variieren und auch bei Ionity gibt es keine Preisvorteile zum Ad-hoc-Laden.