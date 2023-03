VW erhöht Europa-Absatzziel für Elektroautos der Kernmarke deutlich

Der Volkswagen-Konzern will in Europa mehr Elektroautos seiner Kernmarke verkaufen. Im Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent aller in der Region ausgelieferten Fahrzeuge vollelektrisch sein, kündigte „New Mobility“-Markenvorstand Thomas Ulbrich laut der Automobilwoche an. Das bisherige Ziel von 2021 betrug noch 70 Prozent.

„Das ist das ehrgeizigste Ziel aller Marken. Aber wir haben im Konzern bei diesen Themen immer eine Spitzenrolle eingenommen und sehen uns verpflichtet, unsere Ziele so hoch zu setzen“, so Ulbrich. Für die Märkte in China und den USA bleibt das Ziel bei den bereits 2021 verkündeten 50 Prozent elektrische Fahrzeuge.

Im vergangenen Jahr lag der Anteil reiner Stromer von VW Pkw bei etwas mehr als zehn Prozent. Das neue Ziel sei „extrem ambitioniert“, räumte Ulbrich ein. „Dieser Weg zeigt unser ­Bekenntnis zur Elektrifizierungsstrategie.“

Erreichen will VW den größeren Stromer-Absatz mit einer Modelloffensive der Elektroauto-Familie ID. Vor Kurzem haben die Wolfsburger ein früher als üblich kommendes Facelift ihres Kompakt-Elektroautos ID.3 vorgestellt. In den nächsten Wochen steht die Vorstellung des elektrischen Passat-Pendants ID.7 an. Zur Mitte des Jahrzehnts ist ein erschwinglicher ID.-Kleinwagen geplant. „Wir bringen dann unser Einstiegs-BEV zu einem Preis von unter 25.000 Euro auf den Markt“, erklärte Ulbrich. Volkswagen fühle sich der ersten Hälfte seines Namens immer am stärksten verbunden.

2022 hat VW rund 330.000 vollelektrische Autos abgesetzt und damit den Absatz weltweit um 23,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Seit der Übergabe des ersten Exemplars des ID.3 an einen Kunden im September 2020 hat die Marke mehr als 580.000 Autos der ID.-Familie weltweit ausgeliefert. Das Mittelklasse-SUV ID.4 sei mit rund 170.000 an Kunden ausgelieferten Einheiten im Jahr 2022 „das Elektro-Weltauto Nummer 1“ des Konzerns gewesen, so Volkswagen.