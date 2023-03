1 Jahr Tesla in Brandenburg: Wirtschaftsminister Steinbach zieht positive Bilanz

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sieht in der Eröffnung von Teslas deutscher Elektroauto-Fabrik nahe Berlin vor einem Jahr einen Glücksfall für Brandenburg.

Steinbach sagte im rbb24 Inforadio, es seien mehr als 10.000 Arbeitsplätze in der Gemeinde Grünheide entstanden. Auch habe Tesla viele andere Unternehmen in die Region gelockt. Er wisse aber, dass es auch kritische Stimmen gebe.

„Wir haben immer wieder noch einmal nachgefragt. Und wir wissen eigentlich, dass sich der skeptische Bereich in der Größenordnung von fünf bis zehn Prozent bewegt und 85 bis 90 Prozent Tesla nach wie vor willkommen heißen. Aber das Gesicht von Brandenburg hat sich definitiv verändert und wir sind unterdessen ein attraktiver Standort geworden, der jungen Menschen vor Ort exzellente Jobs anbieten kann. Sie müssen nicht mehr das Land Brandenburg verlassen in den sogenannten Goldenen Westen und das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.“

Tesla hat im März den ersten Antrag für den Ausbau seiner Brandenburger Fabrik eingereicht. Der US-Konzern will die Produktion deutlich steigern. Umweltschützer und die Bürgerinitiative Grünheide beanstanden die Ausbaupläne, vor allem letztere sieht das Vorhaben äußerst kritisch.

Tesla ist der größte private Arbeitgeber in Brandenburg. Der Elektroautobauer strebt in der deutschen „Gigafactory“ in der ersten Ausbaustufe eine Fertigung von 500.000 Elektroautos pro Jahr an, dafür sind 12.000 Mitarbeiter vorgesehen. In der nächsten Stufe soll die Produktion perspektivisch auf eine Million Stromer pro Jahr steigen. Dabei hat Tesla nicht nur mit Umweltschützern und Anwohnern zu kämpfen, sondern Berichten zufolge auch mit Schwierigkeiten beim Anwerben und Halten der Belegschaft.

Seine Pläne für die Produktion von Batterien in Brandenburg hat Tesla zurückgeschraubt. Eigentlich sollten an dem Standort neben Elektroautos auch im großen Stil Batteriezellen entstehen. Konzernchef Elon Musk hatte 2020 sogar die größte Batteriefabrik der Welt angekündigt. Wegen neuer, umfangreicher Steueranreize in den USA priorisiert Tesla nun aber den Heimatmarkt beim Ausbau seiner Kapazitäten für die Akkufertigung.