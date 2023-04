Fortum Battery Recycling erhält Genehmigung zum Start von Batterierecycling in Deutschland

Fortum Battery Recycling hat im März vom Landratsamt Heilbronn die umweltrechtliche „BImSchG“-Genehmigung erhalten, um im baden-württembergischen Kirchardt mit dem Recycling von Antriebsbatterien aus der Elektromobilität zu beginnen.

„Wir freuen uns, unsere Tätigkeit in Deutschland aufzunehmen und damit unsere führende Batterierecycling-Technologie in das Zentrum des europäischen Automobilmarktes zu tragen“, so Tero Holländer, Head of Business Line, Batteries bei Fortum Battery Recycling. „Unser neues Recyclingzentrum in Deutschland für Lithium-Ionen-Batterien und Abfälle aus der Batterieproduktion wird verknüpft mit unserer brandneuen hydrometallurgischen Recyclinganlage in Harjavalta, Finnland, die ebenfalls in wenigen Wochen den kommerziellen Betrieb aufnehmen wird. Lokalen Herstellern bietet unsere neue mitteleuropäische Recyclinganlage damit eine einzigartige Möglichkeit zur Anbindung an das schnell wachsende finnische Cluster für nachhaltige Batterierohstoffe.“

Fortum Battery Recycling kombiniert mechanische und hydrometallurgische Technologien für das Recyceln der Batteriematerialien. „Diese spezielle Technologie wurde eigens von Fortum Battery Recycling entwickelt, und die Verfahren zur Batteriebehandlung wurden im Hinblick auf hohe Sicherheit, Nachhaltigkeit und eine hohe Rückgewinnungsrate optimiert“, heißt es.

Der hydrometallurgische Hub von Fortum Battery Recycling in Harjavalta, an den das Recyclingzentrum in Kirchardt angebunden wird, nutzt die laut dem Unternehmen modernste in Europa verfügbare Recyclingtechnologie. Das hydrometallurgische Verfahren sei kohlenstoffarm und gewährleiste, dass über 95 Prozent der wertvollen Metalle aus der sogenannten schwarzen Masse der Batterie zurückgewonnen werden können. Die wiedergewonnenen Batteriechemikalien – Lithium, Kobalt, Mangan und Nickel – können von Batterieherstellern für die Produktion neuer Batterien verwendet werden.

„Ich bin sehr stolz auf die Recycling-Services von Fortum Battery Recycling. Wir betreiben und bieten hier alle notwendigen Verarbeitungs- und Produktionsschritte für höchste Recyclingraten an: Vorbehandlung, Gewinnung der Schwarzmasse und hydrometallurgische Rückgewinnung von Metallen“, erklärt Frank Stumpf, Operations Director, Fortum Battery Recycling. „Unser Recyclingzentrum in Kirchardt kann nun über 3.000 Tonnen Batterien pro Jahr behandeln, um damit dem Batterie- und Automobilsektor in Mitteleuropa umfangreiche Services zum Schließen der Wertschöpfungsketten anbieten. Damit eröffnet der Standort Kirchardt unseren Kunden Zugang zu den besten Recycling-Dienstleistungen in Europa von Fortum Battery Recycling.“

Das Recyclingzentrum in Kirchardt ist seit Mitte März in Betrieb, um Batterien oder Produktionsausschuss entgegenzunehmen und zu verarbeiten. Die europäische Automobil- und Batterieindustrie ist mit einer steigenden Nachfrage nach Batterierohstoffen konfrontiert, die Fortum Battery Recycling durch das Angebot kohlenstoffarmer Recyclingtechnologien für lokale Batteriehersteller bedienen möchte. Neben dem Standort Kirchardt prüf das Unternehmen weitere Expansionsmöglichkeiten in anderen europäischen Regionen.