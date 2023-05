China-Elektroautobauer Nio will sich in Deutschland etablieren

Der Gründer des chinesischen Elektroautobauers Nio William Li hat in einem ausführlichen Interview mit dem Spiegel unter anderem über die Expansion des Start-ups nach Deutschland und seine weiteren Pläne gesprochen.

Seit Ende letzten Jahres ist Nio mit der Premiumlimousine ET7 auch hierzulande vertreten. Mittlerweile wurden zudem das große SUV EL7 und die Mittelklasselimousine ET5 eingeführt. Das Unternehmen geht die Expansion langfristig an. „Es wird vielleicht zehn Jahre dauern, bis wir hier all unsere Ziele erreichen. In einem gesättigten Markt wie Deutschland braucht man Geduld, die haben wir“, sagte Li. Das erste Feedback der Nutzer sei gut, die Verkaufszahlen würden steigen.

Nio hat in Berlin ein Entwicklungszentrum eingerichtet, um Software und Infotainment an hiesige Bedürfnisse anzupassen. In Europa gebe es eine große Nachfrage nach elektrischen Klein- und Kompaktwagen, sagte der CEO. „Wir werden daher neben Nio mit zwei weiteren Marken an den Start gehen, eine davon wird ausdrücklich auf den europäischen Markt ausgerichtet sein und auf das Preissegment unterhalb von 30.000 Euro zielen.“

Auch in dem neuen Segment werde Nio mit Batteriewechselstationen ein ganz anderes Produkt als etablierte Hersteller anbieten. In China gibt es bereits über 1000 der automatisierten Stationen, seit einiger Zeit außerdem erste Standorte in Europa. Der Aufbau im Ausland erfolgt allerdings nicht so schnell wie geplant. „Wir haben unterschätzt, wie komplex die Regulierung und wie langwierig die Genehmigungsprozesse sind“, erklärte Li. Außerdem fehle es an Fachkräften für den Aufbau.

Li bekräftigte, dass Nio seine Batteriewechselstationen für andere Hersteller nutzbar machen könnte. Dazu müssten allerdings standardisierte Batterien verwendet werden. Hierzu führe das Unternehmen mit Industrievertretern Gespräche, befinde sich dabei aber noch ganz am Anfang.

Zu den wiederholten, teils umfangreichen Preissenkungen von Elektroauto-Branchenprimus Tesla sagte Li, dass Nio hier anders als einige Konkurrenten nicht mitziehen werde. „Ein gutes Auto muss seinen Preis haben, das gilt besonders im Premiumsegment.“ Die Geschichte zeige, dass nur über den Preis kein Erfolg möglich ist. Anders als bei anderen Konsumgütern komme es bei Autos auch auf den Restwert an. Wer Neupreise senke, schädige damit seine Bestandskunden.

Das Ziel, in diesem Jahr profitabel zu werden, sei „eine Herausforderung“, räumte Li ein. Nio halte aber daran fest. Trotzdem werde das Start-up den Ausbau des Netzes an Batteriewechselstationen beschleunigen und von Mai an fünf neue Modelle auf den Markt bringen, um das Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten. Li strebt in Nios „Kernsegment für Premiumautos über 50.000 Euro“ in China einen Marktanteil von 30 Prozent an. Für den Weltmarkt sei es zu früh, solche Ziele zu nennen. „Wir wären glücklich, wenn wir in Europa 20 Prozent erreichen.“