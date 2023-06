Tesla: Über 1000 Supercharger-Stationen in Europa, Preise sinken weiter

Tesla hat ein Update zur aktuellen Zahl der Standorte seines unternehmenseigenen „Supercharger“-Schnelllladenetzes in Europa gegeben. Demnach hat der Elektroautobauer mittlerweile über 1000 Standorte in Betrieb. Die Preise für die Nutzung der Stromtankstellen ist zuletzt wieder gesunken.

Anfang Mai waren die Tesla-Preise für Supercharging in Deutschland um rund 25 Prozent gesunken und in anderen Ländern Europas in ähnlichen Größenordnungen. Die Gebühren variieren dabei nach Standorten und zusätzlich zwischen Haupt- und Nebenzeit. In Deutschland lag das Niveau laut Teslamag seit Mai um 40 Cent pro Kilowattstunde in der vier Stunden dauernden Hauptzeit. Kürzlich sei es einen weiteren Schritt nach unten gegangen.

Der Nebenzeit-Schnitt in Deutschland liege jetzt näher an 37 Cent pro Kilowattstunde, so der Tesla-Blog. Als niedrigster Nebenzeit-Preis hätten sich bei Stichproben in der App des Unternehmens am Freitag 36 Cent in Bad Oeynhausen gefunden, in Hannover seien es 41 Cent in der Hauptzeit gewesen. Eine Neuerung: Der höhere Supercharger-Tarif gilt jetzt von 18 Uhr bis 22 Uhr und wurde damit zwei Stunden nach hinten verschoben.

An immer mehr der rot-weißen Supercharger können auch Elektroautos anderer Marken Strom zapfen. Tesla will sein Schnellladenetz weltweit komplett öffnen. Fahrer von Fremdfabrikaten zahlen an Supercharger-Säulen etwas höhere Preise, mit einem Abo für 12,99 Euro pro Monat kann man sie aber auf das Tesla-Niveau senken.

Anfang Mai hatte Tesla verkündet, dass es inzwischen über 5000 Supercharger-Standorte weltweit gebe. Zuvor hieß es an Ostern, dass 45.000 der Säulen zur Verfügung stünden. Die Zahl der Ladeplätze an den jeweiligen Standorten variiert, jüngsten Aussagen des Unternehmens zufolge werden durchschnittlich zehn errichtet. Sei Kurzem kommt dabei die jüngste Technik der Supercharger-Generation zum Einsatz. Die V4-Säulen sind leistungsstärker und verfügen über ein neues Design.