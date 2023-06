VW-Tochter PowerCo entwickelt „Gamechanger“-Technologie für Zellfertigung

VWs Tochter PowerCo SE will in ihren Zellfabriken in Europa und Nordamerika neue Produktionsverfahren einsetzen und damit „erhebliche Effizienz- und Nachhaltigkeitsvorteile“ bei der Volumenfertigung von Batteriezellen erzielen. Das in Salzgitter/Niedersachsen ansässige Batterie-Unternehmen des Konzerns arbeitet unter anderem daran, das sogenannte Dry Coating zu industrialisieren.

Mit der Technologie könne der Energieverbrauch in der Zellfertigung um rund 30 Prozent gesenkt werden, erklärt Volkswagen. In internen Tests habe sich das entwickelte Verfahren bereits bewährt. Die Weiterentwicklung und Industrialisierung des DryCoating-Verfahrens gehe die PowerCo nun unter anderem zusammen mit dem deutschen Druckmaschinenspezialist Koenig & Bauer AG an.

„Technologien wie das Dry Coating untermauern die technologische Schlagkraft der PowerCo. Wir haben das nötige Know-how und die richtigen Experten, um die Zellfertigung auf ein neues Level zu bringen und erhebliche Kostenvorteile für unsere Kunden zu heben. Unser Ziel sind nachhaltige und günstige Batterien aus eigener Produktion“, so Thomas Schmall, Konzernvorstand Volkswagen Group Technology und Aufsichtsratsvorsitzender der PowerCo.

PowerCo und Koenig & Bauer haben einen Kooperationsvertrag zur Entwicklungszusammenarbeit geschlossen. Das Ziel ist die Entwicklung einer Walzenanlage zur industriellen Pulverbeschichtung von Elektroden in Großserie. Beim Dry-Coating-Verfahren müssen Elektroden nicht nass beschichtet und anschließend aufwändig getrocknet werden. Damit entfällt nicht nur der energieintensivste Teil der heutigen Zellfertigung, sondern auch der Einsatz von chemischen Lösemitteln. Die PowerCo testet und optimiert die Technologie bereits in einer Pilotlinie in einem PowerCo-Labor in Norddeutschland. Koenig & Bauer wird als Druckspezialist eine Anlage zur industriellen Pulverbeschichtung entwickeln.

Der neue Prozess hat nach PowerCo-Berechnungen das Potential, rund 30 Prozent Energie, rund 15 Prozent Fabrikfläche „und damit hunderte Millionen Euro Fertigungskosten pro Jahr“ zu sparen. Frank Blome, CEO der PowerCo SE: „Die Trockenbeschichtung ist für die Produktion das, was die Feststoffzelle für das Produkt ist – ein echter Game-Changer, der uns bei erfolgreicher Skalierung in Großserie eine klare Alleinstellung und damit klare Wettbewerbsvorteile verschafft.“

Pulver statt Brei

Die Elektroden (Kathode und Anode) stellen das Herzstück der Batteriezelle dar, das unter anderem die Energiedichte und Leistungsfähigkeit der Batterie definiert. Bei der Elektrodenfertigung nach heutigem Industriestandard werden die Batteriematerialien mit Additiven und flüssigen Lösemitteln zu einem feuchten Brei verrührt (Mixing), dann auf Trägerfolien aus Kupfer beziehungsweise Aluminium aufgetragen (Coating) und anschließend getrocknet (Drying) und gewalzt (Calendering).

Beim Dry-Coating-Verfahren der PowerCo werden laut einer Mitteilung die pulverförmigen Basiszutaten ähnlich eines Druckverfahrens direkt auf die Folie gewalzt. Damit entfielen zwei von vier Prozessschritten der Elektrodenfertigung. Das Pulver könne auch ohne Lösemittel „extrem dünn“ und gleichmäßig aufgetragen werden, die Schicht sei ungefähr so dünn wie ein Kopfhaar. Das gewährleiste „eine hervorragende Flächen-Energiedichte bei gleichzeitig hoher Lebensdauer und verbesserter Schnellladefähigkeit der Batteriezelle“.

Die Auswirkung auf den Flächenbedarf der Zellfabrik sei mit 15 Prozent Reduzierungspotential enorm. Pro Gebäudeblock einer Standard-„Gigafactory“ mit rund 20 GWh Produktionskapazität entfielen vier parallele Beschichtungs- und Trocknungslinien. Das entspreche mehr als 7000 Quadratmetern Fläche. Die Außenlänge der Zellfabrikgebäude könne daher um jeweils rund 100 Meter reduziert werden.

Der Wegfall der energieintensiv arbeitenden Trockenöfen und Absaugungsvorrichtungen spare eine Energiemenge, die dem Jahresverbrauch von rund 40.000 Privathaushalten entspricht. Zudem entfalle der Einsatz chemischer Lösemittel, die nach heutigem Industriestandard in rund 20 Meter hohen, silo-artigen Türmen außerhalb der Produktionshalle aufwendig und ebenfalls energieintensiv wiederaufbereitet werden müssten.

Die Kernkompetenz des Volkswagen-Partners Koenig & Bauer ist die Herstellung von Drucksystemen. Die Entwicklungsphase der neuen Prozesstechnologie soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Der Serieneinsatz ist laut Volkswagen aus heutiger Sicht ab 2026/2027 vorgesehen. PowerCo-Produktionsvorstand Sebastian Wolf: „Unsere Standardfabriken sind ,retrofittable‘, also einfach und schnell nach- oder umrüstbar. Wir haben insgesamt rund 30 absehbare Produkt- und Produktionsinnovationen von vornherein antizipiert und können die Fabrik auf alle relevanten neuen Prozesse umstellen, sobald diese marktreif sind.“