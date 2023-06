MAN-CEO: „Die E-Mobilität kommt jetzt. Die Technologie ist reif und am effizientesten.“

MAN, eine der Marken des zu Volkswagen gehörenden Nutzfahrzeugherstellers Traton, sieht die Zukunft im reinen Batterieantrieb. CEO Alexander Vlaskamp hat mit derstandard.de über die Umstellung des Angebotes von Lkw und Bussen auf Elektromobilität gesprochen.

Bei MAN geht man davon aus, dass bis etwa Mitte der 2030er-Jahre Busse mit Verbrennerantrieb aus den Städten verschwinden werden und in Europa ab 2030 auch keine fossil betriebenen Busse mehr zugelassen werden. So sei das in der EU aktuell geplant. Nach dem Stadtbus werde MAN den Überlandbus elektrifizieren und ihn etwa ab Mitte der Dekade ausliefern. Unmittelbar danach, bis spätestens zu Beginn der 2030er-Jahre, werde auch der Reisebus batterieelektrisch betrieben sein.

Beim Lkw wird MAN zunächst im nächsten Jahr mit rund 200 Fahrzeugen in der Produktion starten. „Dann gehen wir in die Hochskalierung der Serienproduktion bei den batterieelektrischen Lkws. Was bedeutet das? Ab 2025 wollen wir mehrere Tausend elektrische E-Fahrzeuge herstellen“, erklärte Vlaskamp. Die Produktion finde am Standort in München statt. Das Unternehmen investiere zudem rund 100 Millionen Euro in ein Werk in Nürnberg, um dort die Batterien für Lkw zusammenzubauen.

„Die E-Mobilität kommt jetzt. Die Technologie ist reif und am effizientesten. 80 oder gar 90 Prozent der Logistik-Lkws werden nach unserer Einschätzung elektrisch angetrieben werden“, so der MAN-Chef. Einen kleinen Anteil werde man wahrscheinlich durch Biokraftstoffe abdecken oder auch durch Wasserstoff – etwa für Schwerlasten wie Windräder, mit 150 bis 250 Tonnen Gewicht. Das könne man auch CO2-neutral machen, aber nicht batterieelektrisch.

„Wenn Wasserstoff benutzt wird, muss er grün sein“, unterstrich Vlaskamp. „Und wir sehen heute, dass Wasserstoff viel zu teuer ist, nahezu das Vier- bis Fünffache dessen kostet, was für unsere Kunden interessant wäre, es zum Einsatz zu bringen.“ Daher werde Wasserstoff in Europa nur in einem kleinen Segment, etwa bei Spezialtransporten, zum Einsatz kommen.

Die größte Herausforderung bei der Elektrifizierung sei das mangelhafte Ladenetz. Die Fahrer in Europa dürfen nur vier Stunden fahren und müssen dann eine 45-minütige Pause einlegen. In diese Zeit könnten die Lkw über Schnellladestationen wieder aufgeladen werden. Dafür brauch es an Autobahnen, aber auch in den Verteilerzentren und Logistikdepots eine ausreichende Zahl an Ladestationen. Die Technologie dafür gebe es, Strom sei auch genügend da.

In Europa braucht es laut dem Manager bis 2030 über 20.000 Ladestationen entlang der Fernstraßen und Autobahnen, um etwa 30 Prozent des Logistiktransports elektrisch durchzuführen. Das werde mehrere Milliarden Euro kosten. „Das Gute an diesen Investitionen ist, dass sie sich langfristig lohnen und wirken. Der Dieselmotor wird immer weiter zurückgedrängt, der elektrische Antrieb wird die primäre Lösung bleiben.“

Bei einem batterieelektrischen Lkw fallen laut Vlaskamp etwa 30 bis 40 Prozent weniger Aufgaben in der Produktion an und weit weniger Teile würden benötigt. Dementsprechend werde es eine Veränderung in den Arbeitskosten geben. Aber dafür seien die Materialkosten in der Zulieferkette höher. „Insgesamt werden daher E-Lkws in der Anschaffung deutlich teurer als heutige Dieselfahrzeuge. Im Betrieb sind sie aber weit günstiger“, so der MAN-CEO.