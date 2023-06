Porsche könnte Hochleistungs-Akku von Cellforce in großem Maßstab einsetzen

Vor zwei Jahren hat Porsche mit dem Partner Customcells die Firma Cellforce Group gegründet, um eine „Hochleistungsbatteriezelle“ für seine elektrischen Topmodelle zu entwickeln und herzustellen. Kürzlich wurde bekannt, dass der Sportwagenhersteller Cellforce alleine vorantreiben und deutlich mehr Akkus als ursprünglich geplant produzieren will. Die Automobilwoche hat mehr dazu erfahren.

Porsche wolle die Hochleistungszelle der Tochter nun in großem Maßstab in seine Serienmodelle bringen. „Aus unserer Sicht kann diese Zelle eine große Innovation sein. Deshalb machen wir uns Gedanken, in welchem Maßstab wir sie einsetzen wollen“, sagte Beschaffungsvorständin Barbara Frenkel der Automobilwoche. Ursprünglich sollte der neue Akku nur in den leistungsstärksten Sportwagen Verwendung finden. „Aber der Herstellungsprozess an sich bietet sicherlich Raum für Fantasien“, so Frenkel.

Nach dem Erwerb der restlichen 27,3 Prozent von Customcells ist Porsche seit Mai Alleingesellschafter der Cellforce Group. Das Unternehmen errichtet derzeit in Kirchentellinsfurt bei Tübingen eine Fabrik mit einer Kapazität von zunächst 100 Megawattstunden. Im zweiten Halbjahr kommenden Jahres soll die Produktion starten.

Fest eingeplant sei eine Verzehnfachung der Kapazitäten, was maximal für rund 10.000 Fahrzeuge jährlich reichen würde, heißt es. Nach Informationen der Automobilwoche will Porsche eine neue „Gigafabrik“ an einem anderen Standort bauen oder eine vom Mutterkonzern Volkswagen errichtete Akkufabrik nutzen, um weitere Kapazitäten zu schaffen.

2030 will Porsche mehr als 80 Prozent der Neufahrzeuge vollelektrisch ausliefern. Bisher kommen Zellen von Lieferanten aus Asien zum Einsatz. Die Cellforce-Zelle soll laut dem Bericht erst in den Topversionen des Taycan und zwei weiteren Serienmodellen eingesetzt werden. Später soll eine günstigere Variante folgen, die „in Hunderttausenden Fahrzeugen“ verbaut werden könnte. Dafür könne die Chemie des Akkus angepasst werden, um die Kosten zu senken.

Neben den Cellforce-Akkus dürften zukünftig auch Energiespeicher von Volkswagen in Porsche-Elektroautos eingesetzt werden, der Konzern baut für mehr Synergien eigene Fabriken. Der deutsche Akkufertiger Varta kommt anders als geplant bei Performance-Zellen wohl doch nicht zum Zug.