Fastned installiert 1500. Schnelllader in Europa

Fastned hat kürzlich in der Nähe von Rouen, Frankreich, den 1500. Schnelllader installiert. Die neue Stromtankstelle sei rechtzeitig vor den Sommerferien auf einer der beliebtesten Routen für Urlauber, die über oder nach Frankreich reisen, installiert worden, teilte das niederländische Unternehmen mit.

Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Ladestationen im gesamten Fastned-Netz um über 50 Prozent gestiegen. Urlauber, die in diesem Jahr ein Elektroauto fahren, könnten nun auf mehr als 270 Schnellladestationen des Anbieters in ganz Europa zugreifen.

„Fast alle“ Ladegeräte an den im vergangenen Jahr neu errichteten Stationen hätten eine Ladeleistung von 300 kW oder mehr, betont Fastned. Damit könne je nach Fahrzeugtyp Energie für bis zu 300 Kilometer in 15 Minuten in die Akkus gezogen werden.

CEO Michiel Langezaal: „2012 haben wir Fastned mit dem Ziel gegründet, Elektroautofahrern die Freiheit zu geben, überall zu fahren, wo sie wollen. Dies erfordert eine ausreichende Ladeinfrastruktur, an deren Bereitstellung wir in den letzten zehn Jahren sehr hart gearbeitet haben. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem Urlauber problemlos mit einem Elektrofahrzeug durch Europa reisen können. Sogar mit einem Wohnwagen oder Anhänger können die Fahrer dank unserer Drive-Through-Stationen problemlos aufladen, ohne ihren Anhänger abkoppeln zu müssen.“

Seit letztem Sommer hat Fastned eigenen Angaben nach mehr als 60 Stationen in Europa eröffnet und das Netz um mehr als 560 Ladestationen erweitert. „Wir wählen immer Standorte mit hohem Verkehrsaufkommen. Und das zahlt sich aus“, so Langezaal. „In Frankreich zum Beispiel haben wir im vergangenen Jahr 24 neue Stationen eröffnet und bis heute mehr als 50.000 Ladevorgänge durchgeführt. Das hat zu mehr als acht Millionen treibstofffreien Kilometern geführt. Und darauf bin ich stolz. Wir werden unser Netz weiter ausbauen und im kommenden Jahr viele neue Stationen mit den schnellsten Ladegeräten an stark frequentierten Standorten in Europa errichten.“