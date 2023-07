IG Metall fordert bessere Arbeitsbedingungen bei Tesla in Brandenburg

Tesla hat die Pläne veröffentlicht, um seine Brandenburger Elektroauto-Fabrik nahe Berlin weiter auszubauen. Nachdem im ersten Schritt bis zu 500.000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen sollen, soll der Ausbau die Kapazität auf eine Million Vollstromer erhöhen. Die IG Metall begrüßt dies, fordert aber von dem US-Konzern bessere Bedingungen für die Belegschaft.

In der ersten Phase will Tesla in der Gemeinde Grünheide 12.000 Mitarbeiter beschäftigen, etwa 11.000 sind schon angestellt. Das Personal soll wie die Produktionskapazität verdoppelt werden.

„Wir begrüßen die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Automobilbranche in Deutschland. Die Pläne von Tesla sind ein klares Bekenntnis zum Standort Brandenburg“, sagte Dirk Schulze von der IG Metall der Nachrichtenagentur Reuters. Die Ankündigung stehe jedoch „in krassem Gegensatz zu dem, was die Beschäftigten vor Ort derzeit erleben“. Trotz eines hohen Krankenstandes werde in erheblichem Umfang Personal abgebaut, so der Arbeitnehmervertreter.

Schulze sagte, dass allein im Juni rund 200 Festangestellte entlassen worden seien oder Abfindungsverträge unterschrieben hätten. Zudem sei eine mittlere dreistellige Zahl von Leiharbeitern entlassen worden, ohne dass das wöchentliche Produktionsziel von derzeit 5000 Autos reduziert wurde. Er forderte: „Vor der Werkserweiterung muss nun endlich der Ausbau der Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen in Grünheide Vorrang haben.“

Tesla hat im Juni erklärt, dass es in Grünheide nicht mehr so viele Zeitarbeiter wie in der Hochlaufphase benötige und auf Samstagsschichten verzichten werde. Man sei dennoch auf dem besten Weg sei, seine Produktionsziele zu erreichen.

Es gibt immer wieder Berichte über unzufriedene Mitarbeiter bei Tesla in Deutschland. Das Unternehmen kommt demnach hierzulande mit seiner vom US-Markt geprägten harten Mitarbeiterführung bei vielen nicht gut an. Probleme bekommt der Konzern dadurch nach Ansicht von Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer aber nicht. Probleme könnten andere haben – etwa die IG Metall, die sich ein neues Konzept überlegen müsse.