Sixt-Vorstand: „Wir treiben konsequent die Elektrifizierung voran“

Sixt-Vorstandsmitglied Vinzenz Pflanz hat in einem Interview mit der Automobilwoche bekräftigt, dass der Autovermieter seine Elektrifizierung vorantreibt. Das Unternehmen laufe „nach Plan“ und man sei sehr zufrieden. Dafür habe man stark investiert, vor allem in „Expansion, Tech“ und die Flotte. „Und wir treiben konsequent die Elektrifizierung voran.“

Sixt habe den durchschnittlichen Anteil von elektrifizierten Fahrzeugen in seiner europäischen Corporate-Flotte von rund zwei Prozent im Jahr 2019 auf rund 22 Prozent in Q1 2023 gesteigert. „Bei uns finden Sie eine große Auswahl an elektrischen Fahrzeugen. Wir verstehen uns als Begeisterungsbeschleuniger“, so Pflanz. Die Kunden könnten bei Sixt Elektromobilität unverbindlich testen, viele würden zum ersten Mal das Elektroauto kennenlernen.

Eine unter Sixt-Kunden durchgeführte Umfrage habe ergeben, dass für mehr als 55 Prozent die vorherige Nutzung eines Elektro-Mietwagens wichtig oder sehr wichtig für die Kaufentscheidung zugunsten eines solchen Fahrzeugs ist.

Auf dem deutschen Markt sei die Akzeptanz von E-Autos bei Sixt steigend und die Auslastung nähere sich der von Verbrenner-Fahrzeugen in der Flotte an. In der Langzeitmiete, die stark im gewerblichen Bereich genutzt werde, würden häufig klar die finanziellen Argumente überwiegen. Allerdings soll diesen September die Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ für gewerbliche Abnehmer gestrichen werden. Das werde vermutlich zu einem deutlichen weiteren Einbruch bei der Kaufnachfrage neuer E-Fahrzeuge führen, glaubt Pflanz. „Man kann sich selbst ausrechnen, ob Deutschland es so schafft, bis zum Jahr 2030 15 Millionen E-Autos auf der Straße zu haben.“

Während man bei Sixt anfänglich nicht viel von E-Autos hielt, hat der Konzern in den letzten Jahren einen Sinneswandel erkennen lassen. Die Technologie und damit die Attraktivität elektrischer Fahrzeuge sei heute viel weiter als noch vor einigen Jahren, erklärte Pflanz. Zugleich hätten sich die regulatorischen Rahmenbedingungen verändert und die wahrgenommene Dringlichkeit in der Bekämpfung des Klimawandels habe sich noch einmal verschärft.

„All unsere Vorstände und auch Erich Sixt fahren heute elektrisch“, unterstrich Pflanz. Bis zum Jahr 2030 wolle das Unternehmen seine E-Flotte auf 70 bis 90 Prozent in Europa bringen. Sixt biete zudem Carsharing mit E-Fahrzeugen an und baue eine eigene Ladeinfrastruktur auf an Orten wie Flughäfen, sodass die Fahrzeuge zeiteffizient geladen und direkt dem nächsten Kunden angeboten werden können.

Bis Ende dieses Jahres solle die Ladelösung „Sixt charge“ starten. Gemeinsam mit Partnern ermöglicht das Unternehmen dann seinen Kunden über die Sixt-App Zugang zu „hunderttausenden öffentlichen Ladepunkten“ in den europäischen Corporate-Ländern.

Sixt hat 2022 bekannt gegeben, bis 2028 100.000 Elektrofahrzeuge des chinesischen Herstellers BYD einzuflotten. Inzwischen sei ein niedriges vierstelliges Volumen in der Flotte, berichtete Pflanz. Bei den Kundenbefragungen kämen die Fahrzeuge positiv an. „Das sind sehr ernstzunehmende Fahrzeuge, zahlreiche Tests, u.a. vom ADAC, bestätigen das“, begründete der Sixt-Manager die Wahl. Zum Angebot gehörten weitere asiatische Hersteller wie Nio oder MG. „Aber selbstverständlich wollen wir unsere Strategie auch mit unseren langjährigen Premium-Partnern wie BMW, Mercedes und Audi weiter ausbauen.“