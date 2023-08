Verkehrsministerium gegen Einstufung von Elektroautos als Gefahrgut

Das auf dem Autofrachter „Fremantle Highway“ in der Nordsee ausgebrochene Feuer hat die Diskussion um die Brandgefährlichkeit von Elektroautos angefacht. Allerdings ist noch gar nicht klar, ob ein solches tatsächlich für das Unglück verantwortlich ist. Vor diesem Hintergrund erklärte das Bundesverkehrsministerium nun, E-Autos bei Transporten nicht als Gefahrgut einzustufen.

Das Verkehrsministerium wies damit Forderungen der SPD zurück. Anhand der Zahlen der Versicherer gebe es keine Hinweise darauf, dass Elektroautos häufiger brennen würden als andere Autos, sagte laut Zeit.de ein Sprecher des Ministeriums. „Diese Entzündungen sind extrem seltene Defekte.“

In einem Brief an das Ministerium hatte die SPD-Fraktion in Bremen nach dem Brand des Frachters Fremantle Highway die Einstufung von elektrischen Autos als Gefahrgut während eines Transports gefordert. „Dies wäre schon allein deswegen richtig, weil der separate Transport von Batterien bereits als Gefahrgut klassifiziert werden muss“, zitiert der Spiegel aus dem Schreiben. Es sei nicht nachvollziehbar, warum das für Batterien in verbautem Zustand nicht gelte.

Der Grund für das Feuer auf dem Schiff sei noch unklar, sagte der Sprecher des Bundesverkehrsministeriums. Man müsse einen Untersuchungsbericht abwarten. Die Ergebnisse werde sich das Ministerium ansehen und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Diese seien international abzustimmen, weil der Frachter sich auf hoher See befinde, erklärte der Sprecher. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) sei dafür verantwortlich. Diese habe bereits angekündigt, „sich speziell mit dem Sachverhalt Elektroautos befassen zu wollen“.

An Bord der 200 Meter langen Fremantle Highway sind nach aktuellem Kenntnisstand knapp 3800 Fahrzeuge, darunter rund 500 Elektroautos. Kurz nach Bekanntwerden des Feuers gab es Berichte, dass dafür ein E-Fahrzeug verantwortlich sei. Dies wurde bisher aber nicht bestätigt. Das Schiff wurde mittlerweile in den niederländischen Hafen von Eemshaven direkt an der Grenze zu Deutschland geschleppt.

Elektroautos brennen laut Experten nicht öfter als konventionell angetriebene Verbrennerfahrzeuge, sie sind jedoch schwerer zu löschen. „Aber es hilft nicht weiter, das Elektroauto zu dämonisieren. Wir werden lernen müssen, mit den neuen Risiken umzugehen, und dafür gibt es mittlerweile eine ganze Menge gute Ansätze“, so Dana Meißner, die den Bereich Forschung und Entwicklung am Institut für Sicherheitstechnik/Schiffssicherheit e.V. in Rostock-Warnemünde leitet.