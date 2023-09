Zu wenig E-Auto-Nachfrage: Stellenabbau bei VW in Zwickau geplant

VW baut in seinem Werk in Zwickau seit 2022 nur noch Elektroautos. Doch die Nachfrage ist nicht so hoch, wie es sich das Unternehmen erhofft hat. Deshalb droht nun ein Stellenabbau an dem Standort.

Betroffen sollen vor allem 2500 befristet Angestellte des Elektro-Werks in Westsachsen sein, berichtet die Automobilwoche. In Zwickau werden aktuell Fahrzeuge auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) hergestellt: die drei VW-Modelle ID.3, ID.4 und ID.5 sowie der Audi Q4 e-tron und der Cupra Born.

VW äußerte sich auf Anfrage der Automobilwoche zunächst nicht zu möglichen Stellenstreichungen. Für Donnerstagmorgen ist nach Informationen des Branchenportals eine Betriebsversammlung geplant, in der die Mitarbeiter über die Lage informiert werden sollen. Durchgesickert waren die VW-Planungen durch Aussagen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

„In den nächsten Tagen, vielleicht auch Stunden werden wir bedauerliche Nachrichten hören“ so der CDU-Politiker auf einer Parteiveranstaltung in Riesa. „Wir waren stolz auf das, was in Sachsen bei Volkswagen mit der Elektromobilität losgeht, was da vorangeht. Jetzt sehen wir: Ganz so erfolgreich ist es am Ende doch nicht. Eine ganze Reihe von Kollegen werden zumindest zeitweise dort erst mal nicht mehr arbeiten können.“

Ende Oktober könnten in einem ersten Schritt „einige Hundert“ der aktuell etwa 11.000 Beschäftigten betroffen sein, heißt es in dem Bericht. Bereits seit Wochen herrsche wegen der schwierigen Auftragslage und der kritischen Perspektive große Unruhe im westsächsischen VW-Werk.

In Zwickau werden seit Januar 2022 nur noch Elektroautos produziert. Im vergangenen Jahr liefen dort 218.000 Vollstromer vom Band. Aktuell sei die Nachfrage allerdings erheblich zurückgegangen, so die Automobilwoche. Vor allem die ID.-Elektroautos der Kernmarke VW seien derzeit kaum noch gefragt. Das dürfte auch an der für Privatkunden reduzierten und für Firmen im September entfallenen Kaufprämie „Umweltbonus“ liegen.