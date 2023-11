MAN bietet Gebrauchtwagen-Leasing für Elektro-Transporter eTGE

MAN bietet seinen elektrischen Transporter eTGE künftig auch gebraucht an. Um den Interessenten Vorbehalte vor einem gebrauchten Batterie-Fahrzeug zu nehmen, macht die Einheit MAN TopUsed ein Angebot, das den Einstieg für die Kunden erleichtern soll. Es umfasst das Leasing des gebrauchten Elektro-Transporters von MAN, daneben besteht weiterhin die Möglichkeit eines Kaufs.

„MAN gibt beim eTGE eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 km auf die Batterie. Wenn die Fahrzeuge zu uns bei MAN TopUsed kommen, befinden sie sich also noch immer in diesem Garantiezeitraum. Trotzdem wird der SoH, also der State of Health, der Batterie bei Fahrzeugeingang umfassend geprüft. Was wir bis dato feststellen konnten, ist, dass der SoH besser ist als erwartet. Das Alterungsverhalten der Batterien verläuft also milder als ursprünglich angenommen“, so Erik Kraus-Boere, Head of Sales Used Bus & Van.

Die Antriebstechnik des eTGE ist mit 100 KW (136 PS) Leistung und 36-kWh-Batterie für 115 Kilometer pro Ladung gemäß WLTP-Norm auf urbane Anwendungen ausgelegt. Die serienmäßige Vollausstattung besteht unter anderem aus allen ab Werk verfügbaren Assistenzsystemen, elektronischer Klimaanlage, gefedertem Fahrersitz, beheizbarer Windschutzscheibe, MAN-Navigation mit 8-Zoll-Display, Tempomat, Rückfahrkamera und Voll-LED-Scheinwerfer.

Mit der Aktion „eTGE im Abo“ übernimmt MAN ein Drittel der Leasingkosten. „So least der Kunde den eTGE beispielsweise für 24 Monate – zahlt aber nur 16 Monate. Das senkt das finanzielle Risiko für den Kunden erheblich“, wirbt das Unternehmen. „Und es eröffnet auch gleichzeitig Spielräume für einen günstigen Kauf des Fahrzeugs am Ende der Leasingzeit. So kann der Kunde sein Fahrzeug kennenlernen und wenn es in die Abläufe des Unternehmens passt, kann es günstig übernommen werden.“ Drei Leasing-Laufzeiten stehen für den eTGE zur Wahl: 18, 24 oder 30 Monate.

Wenn ein Kunde den „MAN Servicevertrag Comfort“ hinzubucht, sind alle Services und Inspektionsarbeiten, die im Wartungsplan des Fahrzeugs aufgelistet sind, inklusive. Neu kostete der eTGE zuletzt netto 53.900 Euro (64.141 Euro).