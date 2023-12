Großer EnBW-„Schnellladepark“ nahe Chemnitz und zwei weitere Standorte in Betrieb

Die EnBW hat drei weitere „Schnellladeparks“ in Chemnitz, Posthausen und am Dreieck Nahetal für Elektroautos in Betrieb genommen. Der größte der neuen Standorte in Lichtenau nahe Chemnitz (Sachsen) an der A4 bietet Autofahrern künftig 24 HPC-Ladepunkte (High Power Charging), die jeweils bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung zur Verfügung stellen.

Damit können Autofahrer in 15 Minuten frische Reichweite von bis zu 400 Kilometern laden – sobald Fahrzeuge erhältlich sind, die diese Leistung nutzen können. Besteht Bedarf, will die EnBW bei Chemnitz die Zahl der verfügbaren HPC-Ladepunkte auf 32 erhöhen.

Der neue EnBW-Schnellladestandort nahe Chemnitz bietet Autofahrern einen durchgehend geöffneten vollautomatisierten „Smart Shop“ unter der Marke Rewe ready, der im Februar in Betrieb gehen soll. „Damit stellt das Energieunternehmen nach dem erfolgreichen Pilotprojekt am EnBW-Schnellladepark in Bispingen (Niedersachsen) zusammen mit seinem Partner Lekkerland, der Convenience-Sparte der Rewe Group, auch in Chemnitz ein Angebot an Snacks und Getränken für den Sofortverzehr und zum Mitnehmen zur Verfügung. Besucher*innen haben dann die Auswahl zwischen rund 200 Artikeln, darunter auch Kaffee-Spezialitäten“, heißt es.

Ebenfalls finden E-Autofahrer am Standort barrierearme Ladeplätze, die über die App EnBW mobility+ mit der Filterfunktion ausgewiesen sind. Vor Ort bieten diese Ladepunkte viel Platz und sind über eine entsprechende Bodenmarkierung leicht zu erkennen.

„Jede und Jeder soll an EnBW-Schnellladeparks einfach und eigenständig laden können, auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Deshalb bieten schon heute 92 Prozent der bestehenden EnBW-Ladeparks mit Dach barrierearme Ladepunkte“, sagt Volker Rimpler, Vice President Construction & Rollout E-Mobilität bei der EnBW. Bei allen zukünftigen Ladeparks werde die EnBW ebenfalls barrierearme Ladepunkte errichten.

Ausbau am Standort Chemnitz geplant

Den Standort Chemnitz will die EnBW in den kommenden Wochen mit weiteren Zusatzdiensten ausstatten. Dazu gehören Toiletten und Sitzgelegenheiten. Im Frühjahr 2024 rüstet das Energieunternehmen eine neue Holzdachkonstruktion mit Solarpanels nach. Das Solardach hat eine Leistung von 52 kWp, der darüber erzeugte Solarstrom fließt in den Kreislauf des Ladeparks. „Wie bei allen ihren Ladestandorten nutzt die EnBW für zusätzlich benötigte Energie auch am neuen Schnellladepark bei Chemnitz ausschließlich 100 Prozent Ökostrom“, betont das Unternehmen.

Aus Sicherheitsgründen muss der Standort Chemnitz für den Aufbau der Dachkonstruktion kurzzeitig nochmals gesperrt werden und ist dann nur eingeschränkt nutzbar. Familien steht am Standort Anfang kommenden Jahres ein Spielplatz zur Verfügung.

Neben dem Standort in Chemnitz hat die EnBW zudem zwei weitere Schnellladeparks in Betrieb genommen: Autofahrer können jetzt nahe der A1 in Posthausen (Ottersberg/Niedersachsen) östlich von Bremen und am Dreieck Nahetal (Bingen/Rheinland-Pfalz), dem Kreuz von A60/A61, laden.

Die beiden neuen Schnellladeparks sind ebenfalls mit HPC-Ladepunkten mit einer Leistung von jeweils bis zu 400 Kilowatt ausgestattet. In Posthausen stehen 20 Hochleistungsladepunkte (mit einer Mischung aus 400 kW und 150 kW) zur Verfügung, am Dreieck Nahetal verbaut die EnBW 16. Beide Schnellladeparks soll Anfang 2024 mit einem Solardach ausgestattet werden.