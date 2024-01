EnBW: Neue „Schnellladeparks“ in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz in Betrieb

Die EnBW nimmt im neuen Jahr zwei weitere Ladeparks in Betrieb. Die Standorte im „HyperNetz“ des Energieunternehmens befinden sich in Bielefeld in Nordrhein-Westfalen sowie in Gau-Bickelheim in Rheinland-Pfalz. Autofahrer auf Fernreisen profitieren von den günstigen Anbindungen an die A2 bzw. an die A61.

Der Schnellladepark in Gau-Bickelheim mit 16 Schnellladepunkten liegt direkt am dortigen Autohof mit Gastronomieangebot. Den Standort in Bielefeld hat die EnBW initial mit acht Schnellladepunkten ausgestattet. Demnächst wird sie diese Anzahl verdoppeln und auch in Bielefeld 16 solcher Ladepunkte anbieten. Vor Ort finden Autofahrer Essensangebote sowie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten.

Der Bielefelder Standort eigne sich so auch für alle Kunden, die während ihrer Alltagsbesorgungen schnell ihr Auto aufladen möchten, erklärt die EnBW. Beide neuen Schnellladestandorte verfügten zudem über ein Solardach. Wie alle eigenen Ladestandorte betreibe man auch jene in Bielefeld und Gau-Bickelheim mit 100 Prozent Ökostrom.

„Das Laden des Elektroautos muss sich für unsere Kund*innen flexibel in den Alltag integrieren – auch auf Fernfahrten“, so Jürgen Stein, der bei der EnBW den Bereich E-Mobilität verantwortet. „Die Standorte für unsere Schnellladeparks wählen wir nach dem konkreten Bedarf vor Ort aus: Neben einer schnellen Anbindung an Autobahnen steht dabei auch die Aufenthaltsqualität im Mittelpunkt, was die beiden neuen EnBW-Schnellladestandorte unter Beweis stellen.“

Im vergangenen Jahr hat die EnBW 15 große Schnellladeparks mit Solardach in Betrieb genommen. Mit insgesamt über 4.200 Schnellladepunkten betreibt das Energieunternehmen eigenen Angaben nach bundesweit das größte Schnellladenetz. Bis 2030 möchte der Konzern rund 30.000 Schnellladepunkte betreiben. Dafür investiere man jedes Jahr etwa 200 Millionen Euro, heißt es.