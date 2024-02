BYD will in drei Jahren Elektroautos in Ungarn vom Band laufen lassen

BYD hat in Ungarn vorläufige Verkaufs- und Kaufverträge unterzeichnet, mit denen das Unternehmen dem Ziel der Fertigung von Fahrzeugen in Europa ein Stück nähergekommen ist. In drei Jahren sollen die ersten Fahrzeuge des chinesischen Konzerns in Ungarn vom Band laufen.

BYD, mit Stand Q4 2023 weltgrößter Hersteller von Elektroautos, leite mit der Unterzeichnung des vorläufigen Kaufvertrags am 30. Januar 2024 die erste Phase seiner Produktionsanlage für Stromer in Ungarn ein, so das Unternehmen. Das „hochmoderne“ Werk wird in Szeged, im Südosten Ungarns, errichtet und ist für die Produktion von vollelektrischen BYD-Modellen für den europäischen Markt bestimmt.

Die Fabrik in Szeged wird die erste Produktionsstätte für Pkw sein, die ein chinesisches Automobilunternehmen in Europa errichtet. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für den bahnbrechenden Automobilhersteller, der seine Aktivitäten im Bereich der Elektrofahrzeuge in Europa weiter vorantreibt“, so BYD in einer Mitteilung.

Der Bau der Anlage erfolgt in mehreren Etappen, sodass der erste Teilabschnitt bereits innerhalb von drei Jahren eröffnet und in Betrieb genommen werden kann. Produziert werden soll „eine umfassende Palette umweltfreundlicher BYD-Modelle“.

Das Bauprojekt und die anschließende Eröffnung der Produktionsstätte werden laut BYD „Tausende von Arbeitsplätzen“ schaffen, die lokale Wirtschaft ankurbeln und gleichzeitig die lokalen Lieferketten unterstützen. Der Konzern ist schon seit 2016 mit einer Elektrobus-Produktion in Ungarn angesiedelt. Dies hat zu weiteren Investitionen der Chinesen in Ungarn geführt.

Seit seinem Pkw-Debüt auf dem Pariser Autosalon 2022 hat BYD 250 Vertriebs- und Serviceniederlassungen in 19 europäischen Ländern eröffnet und sechs neue Modelle auf den Markt gebracht. Zum Portfolio hierzulande gehören die kompakten und mittelgroßen Baureihen Atto 3, Dolphin und Seal sowie die Oberklasselimousine Han EV und das große SUV Tang EV.

Darüber hinaus ist laut der aktuellen Mitteilung in diesem Jahr die Einführung zwei neuer Modelle geplant. Eines davon ist das elektrische Mittelklasse-SUV Seal U.