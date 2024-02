EnBW-Schnellladepark in Chemnitz erhält vollautomatischen Shop, weitere sollen folgen

Lekkerland hat einen neuen vollautomatischen Shop unter der Marke REWE ready am EnBW-Schnellladepark in Lichtenau bei Chemnitz in Sachsen eröffnet. Ladepark-Kunden, Pendler und Anwohner können sich dort rund um die Uhr mit Kaffee, Getränken, Snacks wie Sandwiches und Salaten sowie anderen Produkten versorgen. Insgesamt stehen laut dem Betreiber knapp 200 Artikel zur Verfügung. Weitere solche Angebote sollen folgen.

„Lichtenau ist der erste Standort, an dem unser Konzept ‚Smart Shop‘ live geht, das mit KI-gestützten Smart Fridges und Smart Vendings ausgestattet ist“, erklärt Mehmet Tözge, Director Smart Store Development, der die Entwicklung verantwortet. „Smart Shop“ ist das dritte Smart-Store-Konzept, das Lekkerland an einem öffentlichen oder semi-öffentlichen Standort einführt. In Krankenhäusern ist bereits die Self-Checkout-Lösung „Smart Kiosk“ im Einsatz, bei zwei Ladeparks hat Lekkerland das Konzept „Smart Automat“ umgesetzt.

Bei „Smart Shop“ öffnet sich der gewünschte Kühlschrank, nachdem die Kunden ein bargeldloses Zahlungsmittel – beispielsweise eine Kreditkarte – gescannt haben. Die Kunden entnehmen die gewünschten Produkte und schließen die Tür wieder. Gewichtssensoren und Kameras erfassen, welche Produkte entnommen wurden, das zuvor gescannte Zahlungsmittel wird dann automatisch mit dem entsprechenden Betrag belastet.

Insgesamt beherbergt der Shop-Container in Lichtenau bei Chemnitz drei Smart Fridges. Hinzu kommen ein Kaffeeautomat sowie ein Alkohol- und ein Tabakautomat, bei denen Kunden ihr Alter per Scan von Personalausweis oder Führerschein nachweisen müssen.

„Wir haben die Bedürfnisse unserer Kund:innen im Blick und entwickeln das Lade-Erlebnis an unseren Standorten kontinuierlich weiter. Auch Einkaufsmöglichkeiten direkt am Standort wie von Lekkerland spielen dabei eine wichtige Rolle“, so Volker Rimpler, Vice President Construction & Rollout E-Mobilität bei der EnBW. Der EnBW-Schnellladepark in Lichtenau bei Chemnitz in Sachsen ist kurz vor Weihnachten eröffnet worden und bietet 24 HPC-Ladepunkte (High Power Charging) mit bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung.

„Der neue EnBW-Standort setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Zusatzdiensten für einen komfortablen Aufenthalt. Zu letzteren gehören neben dem REWE ready Shop Toiletten, Sitzgelegenheiten und ein Spielplatz“, wirbt der Energiekonzern. „Darüber hinaus ist das moderne Holzdach mit Solarpanels ausgestattet; der erzeugte Strom fließt direkt in den Kreislauf des Ladeparks.“

Es handelt sich um den zweiten Pilot-Standort, an dem EnBW und Lekkerland zusammenarbeiten. Im Herbst 2022 hatten die beiden Unternehmen am EnBW-Schnellladepark Bispingen in Niedersachsen den ersten vollautomatischen Shop unter der Marke REWE ready eröffnet. Weitere Standorte sollen hinzukommen.