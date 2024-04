Erste Porsche-eigene Ladestation in Österreich eröffnet

Im Juni zurückliegendes Jahres hat Porsche bei Bingen am Rhein seine erste „Charging Lounge“ eröffnet. Nun ist auch der erste eigene Schnelllade-Standort der Marke in Österreich in Betrieb. An der Charging Lounge in Koblach (Vorarlberg) stehen sechs Gleichstrom-Säulen (DC) markenexklusiv an der Rheintalautobahn zur Verfügung.

Aktuell leisten die direkt neben der Autobahn gelegenen Schnellladesäulen maximal 300 kW. Die Geräte sind für noch schnelleres Laden bis zu 400 kW je Ladepunkt vorbereitet. Geliefert wird zertifizierter Grünstrom. Beheizt und klimatisiert wird Porsches Charging Lounge in Koblach mit einer Wärmepumpe, die ohne fossile Brennstoffe betrieben wird. Einen Teil des benötigten Stroms liefert die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Das digitale Gebäudemanagement optimiert den Stromverbrauch und dimmt beispielsweise die Beleuchtung automatisch herunter, wenn keine Gäste vor Ort sind.

Für einen angenehmen Aufenthalt gibt es im Lounge-Bereich Sanitärräume sowie eine Auswahl an Erfrischungsgetränken und Snacks. Bezahlt werden kann bargeldlos mit EC- und Kreditkarten sowie per Apple Pay oder Google Pay. Zudem stehen analoge und digitale Medien sowie ein WLAN-Netz zur Verfügung.

Die Porsche Charging Lounge in Koblach ist, wie alle weiteren Schnellladestationen der Marke auch, im Ladedienst „Porsche Charging Service“ integriert, wird im Navigationssystem angezeigt und ist aktuell exklusiv für die Kunden des Sportwagenbauers nutzbar. Die zentrale Abrechnung nach einem Ladestopp erfolgt ebenfalls über Porsche. „Dank des Porsche Charging Service liegen auch die Ladekosten mit a 33 Cent pro Kilowattstunde auf dem gleichen günstigen Niveau wie bei allen anderen Schnellladestationen des Porsche Netzwerks“, wirbt das Unternehmen.

Um Zugang zu den Ladestationen sowie in den Lounge-Bereich zu erhalten, ist eine „Porsche-ID“ erforderlich. Diese muss mit dem Fahrzeug verknüpft sein. Ist auch das Nummernschild in der Porsche-ID hinterlegt, öffnet sich die Schranke mithilfe der Kennzeichen-Erkennung automatisch. Das Fahrzeugkennzeichen kann in der App „MyPorsche“ hinterlegt werden. Ist dies nicht der Fall, dann erhält der Kunde alternativ über die „Porsche Charging Card“ oder einen QR-Code aus der MyPorsche-App Zugang zum Standort sowie in die Lounge.

„Unsere neue Porsche Charging Lounge ist auf die Bedürfnisse von Porsche Fahrern auf den Langstrecken maßgeschneidert. Sie ist schnell, direkt neben der Autobahn erreichbar, überdacht und an allen Ladepunkten kann gleichzeitig mit voller Leistung geladen werden. Hinzu kommen sanitäre Einrichtungen und die Möglichkeit von Getränken und Snacks. Das ist komfortables Laden, so macht Laden Spaß“, sagt Helmut Eggert, Geschäftsleiter der Marke Porsche in Österreich.